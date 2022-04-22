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快訊／剛執行完大甲媽遶境勤務　彰化2警員驚傳染疫

▲彰化大埔派出所2員警確診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化大埔派出所2員警確診清消。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大埔派出所昨日有一名40多歲員警因出現流鼻水、過敏等症狀，自行快篩，結果陽性，趕緊通報，警方不敢大意，立即緊急安排全所28名員警PCR節果出爐，再新增1名輪休在南部員警染疫，其餘包含正副所長等26人皆為陰性，分局配合衛生局匡列6名密切接觸者，目前PCR雖為陰性，將依規定居家隔離。

彰化分局初步了解，個案發病前涉足其他地方，也曾觸其他人員，曾於4月9日與4月15日2天執行大甲媽勤務，但大甲媽勤務執行完後彰化縣員警快篩後全部呈現陰性，目前交由衛生局及疫調小組調查相關感染源。大埔所共有28人，除2名個案PCR陽性確診，其他26人PCR為陰性。

▲彰化大埔派出所2員警確診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

局長王國峯指出，本分局配合衛生局匡列6名密切接觸者，目前PCR雖為陰性，將依規定居家隔離，其餘同仁PCR為陰性可正常上班服勤，將加強自主健康管理，上班前快篩試劑檢測連續3天。

王國峯強調今日10時大埔所恢復正常運作，惟一週內免參與分局聯合勤務，並避免接觸人多的地點。若有相關需求，分局將調派警力全力支援，不會有治安空窗期，專業清潔公司已經清消3次，同仁也做過PCR檢測，派出所運作已經恢復正常，民眾可以放心到大埔所報案、諮詢，但提醒要做好溫度測量、實名制，並全程戴口罩。

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