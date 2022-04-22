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黑箱？民眾黨未曝桃市長初選民調結果　四叉貓：我跟內部討到惹

▲謝立功、賴香伶。（合併圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

▲謝立功、賴香伶。（合併圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委賴香伶在初選民調打敗對手、秘書長謝立功，昨獲中央委員會提名為桃園市長參選人，然而民眾黨卻未公布初選民調結果，挨批黑箱。對此，網紅「四叉貓」劉宇在臉書貼出一份表格圖，表示「我幫大家跟內部討到惹」，並附上民眾黨文宣創意部主任許甫對相關計算方式的解釋。

民眾黨今年初開放海選2022桃園市長，由於謝立功與賴香伶協調不成，中央委員會決議舉辦黨內初選，機制為30％黨員投票、70％全民調；於3月6日、7日先進行黨員投票，4月15至18日舉行全民調。

民眾黨21日中午召開中央委員會，會中通過提名賴香伶為桃園市長參選人，並於下午召開記者會宣布此事，然而卻未公布初選民調結果，真實性受質疑，也挨批黑箱。

對此，劉宇在臉書一張「台灣民眾黨桃園市長初選民調結果」圖，並表示「我幫大家跟內部討到惹。」從劉宇公布的民眾黨初選民調數據來看，賴香伶黨員投票及全民調成績上，皆贏過謝立功，賴的總分是64.5744，謝則為35.4256。

▲民眾黨初選民調。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲民眾黨桃園市長初選民調。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

至於初選電話民調人數及方式，劉宇附上許甫在通訊軟體LINE上的解釋。許甫寫道，民調電話數方面，求真民調1082人、十方民調1069人。

許甫也指，政黨對比是加權後數字，例如：在對比電話中，提到支持賴香伶次數多少，提到謝立功次數多少，賴+謝為分母，再個別以賴／謝的支持次數為分子，因此加總後會是100，排除掉支持他黨／不表態數字。

▼許甫解釋初選民調。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▼許甫解釋初選民調。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

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