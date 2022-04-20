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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情爆發陳時中卻扮母雞跑攤　蔡壁如酸：防疫逃兵

▲▼立法院社福及衛環委員會 衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年適逢選舉年，但新冠肺炎疫情延燒，讓民進黨呼聲最高的台北市長參選人、衛福部長陳時中不敢輕舉妄動，但仍被周刊爆料私下頻頻出席餐會幫議員參選人站台，提前開始扮演「母雞」。民眾黨立委蔡壁如批評，陳時中一心嚮往著選舉，「有沒有看到多少兒童的家長因為沒有兒童疫苗正在恐慌中？有沒有看到多少產業，因為你的隨興，正在生死存亡邊緣掙扎？」

蔡壁如20日在臉書分享陳時中幫議員參選人站台的新聞，並表示，這波疫情來得又急又快，連續4天確診人數破千，看來破萬指日可待，「面對成千上萬的確診者，報載，防疫指揮官陳時中，正在籌組選舉團隊」。

蔡壁如說，一心嚮往著選舉的陳時中，有沒有看到多少兒童的家長因為沒有兒童疫苗正在恐慌中？有沒有看到多少產業，因為你的隨興，正在生死存亡邊緣掙扎？

「只要有人說陳時中防疫不當，就會被網友出征。」蔡壁如指出，藝人徐小可就被逼著公開道歉，不管中央政府防疫的措施再怎麼雜亂無章、再怎麼令人無所適從，就是不能批評陳時中，因為「黨」已經把他塑造成神、高高在上的神。

蔡壁如指出，防疫視同作戰，當全國人民為了防疫的需求，配合政府各種防疫措施，陳時中叫大家戴口罩，大家就戴口罩、陳時中說八大行業和健身產業全部要打第3劑疫苗，大家就乖乖地打第3劑疫苗。

蔡壁如舉例，陳時中就曾說，確診者必須搭防疫計程車或救護車才能移動就醫，新北兩歲小男童的爸爸媽媽，就是太乖乖配合陳時中的政策，不敢隨意移動，只能看著自己的兒子在懷中掙扎。

「醫者應當視病如親、為政者應當視民如子，如今這兩樣都做不到的防疫指揮中心指揮官陳時中，卻心心念念的想著要去選舉。」蔡壁如表示，防疫的陣前大將，去年買不到成人疫苗、今年要買兒童疫苗又卡關，都兩年過去了，面對無數家長的焦慮，陳時中竟然說「我實在不敢期望」？

蔡壁如反問，還記不記得，去年陳時中買不到疫苗的時候說「無法保證何時會來」，對於防疫，陳時中究竟是無能？還是無心？

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