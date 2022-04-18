　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就是要選桃園市長！羅智強喊辭國民黨秘書長　黨中央：未收到正式辭呈

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市議員羅智強在本月6日宣布參選桃園市長、辭國民黨副秘書長，專心拚選舉，不過事隔多日，黨中央還沒有批准請辭公文，羅智強16日就自己退出黨務主管的Line群組。對此，國民黨祕書長黃健庭表示，羅智強未正式遞出書面辭呈，僅在臉書宣布，若辭意堅定，黨中央將尊重，若想留下黨中央也歡迎。

羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長、辭副秘書長一職，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，但此事似乎不影響羅智強的參選意願，近期他仍積極到桃園行腳、宣揚自己參選理念。

而羅智強請辭副祕書長一職已過12天，黨中央仍未展開人事程序，形同「擱置」請辭案，在國民黨網站上，仍可以看到羅智強依舊掛著副祕書長一職，但羅已自行退出黨務主管Line群組，與黨中央漸行漸遠。

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

對於辭掉副秘書長，羅智強表示，這是為了黨務中立，「因為黨中央說羅智強很弱，怕留在群組為難黨中央。」

黃健庭表示，羅智強未正式遞出書面辭呈，僅在臉書宣布，若辭意堅定，黨中央將尊重，請辭將追朔到6日生效，並感謝羅智強6個月來的貢獻，若想留下黨中央也歡迎。

而國民黨主席朱立倫17日受訪時，被媒體問及「羅智強退群組」一事時，朱僅回應，「我不知道你在說什麼。」

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
徐小可嗆陳時中惹議　阿Ben樂團道歉了！「捐收入給疾管署」
結帳多1200元「竟被擅自加量」　店家神扯回覆他氣炸！
快訊／高等法院「法官確診」！　緊急大清消
校長性侵13女學生誕9孩　慘遭「轟爆心臟死亡」
本土+1390例　全台17縣市足跡一次看
IG長髮妹「下衣失蹤」被上銬！　遭警方逮捕
吳宗憲PCR出爐！《小明星》嘉賓確診　他急打第3劑莫德納
快訊／富邦產4張「防疫保單」提前喊停！　下架時間曝
快訊／丁小芹現身了！　假釋出獄重獲自由
余皓然校花女兒返台隔離中！　出國8個月回家了
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

阮昭雄曝柯文哲一日北高四次花460萬　「公帑造神沒實質意義」

就是要選桃園市長！羅智強喊辭國民黨秘書長　黨中央：未收到正式辭呈

北市不做「類普篩」了！快篩庫存量不足　10萬劑優先給這2類人

陳柏惟自嘆「不夠基進」首現身　證實辭去中彰投黨部主委

確診輕症在家怎麼帶寵物看醫生？　新北市公布「寵物照護指引」

柯文哲批中央沒公布居家照護SOP　「隨人顧性命，各地方自生自滅」

中央開放幼童接種莫德納　北市估需9萬劑疫苗：現在有疫苗不足壓力

北市譴責敦化國小臨時停課「不周延」　明復課「今當線上演練」

沒實聯制！5酒店酒吧、3茶室違規　北市稽查新規「最重可罰停業10天」

兒童疫苗選莫德納被砲轟　柯文哲喊「利大於弊」：有莫德納還是先打

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

阮昭雄曝柯文哲一日北高四次花460萬　「公帑造神沒實質意義」

就是要選桃園市長！羅智強喊辭國民黨秘書長　黨中央：未收到正式辭呈

北市不做「類普篩」了！快篩庫存量不足　10萬劑優先給這2類人

陳柏惟自嘆「不夠基進」首現身　證實辭去中彰投黨部主委

確診輕症在家怎麼帶寵物看醫生？　新北市公布「寵物照護指引」

柯文哲批中央沒公布居家照護SOP　「隨人顧性命，各地方自生自滅」

中央開放幼童接種莫德納　北市估需9萬劑疫苗：現在有疫苗不足壓力

北市譴責敦化國小臨時停課「不周延」　明復課「今當線上演練」

沒實聯制！5酒店酒吧、3茶室違規　北市稽查新規「最重可罰停業10天」

兒童疫苗選莫德納被砲轟　柯文哲喊「利大於弊」：有莫德納還是先打

莫蘭迪色可愛音響　在浴室開個人演唱會

徐小可逆時中惹議　阿Ben樂團道歉「捐演唱會10%收入給疾管署」

俄艦莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光　1分鐘片吸6萬網友觀看

東少警及少輔會前進校園及社區　執行「毒品防制知能」宣導

川寶科技1同仁確診！　全體同仁快篩均陰性

屏東女做臉變蜂窩性組織炎！美容師沒消毒「工具不乾淨」判賠22萬

林氏璧／兒童打莫德納安全嗎？比照青少年隔12週再接種

疫情升溫有感！郭昱晴突罵「混蛋病毒」喊話：要對抗的是病毒不是人

孫可芳燦笑放閃男友　甜像「拔絲地瓜」一樣有味道

客廳風水影響甚遠！　盤點5妙招「改出旺運客廳」

政治熱門新聞

快訊／柯文哲居隔第一天預言「本週全台會大亂」　線上會議畫面曝

6-11歲童為何打莫德納？她答案超級酸　還要林靜儀踹共

北市14張確診足跡曝　唐吉訶德、阿妹演唱會、美福飯店、阜杭豆漿

快訊／北市已92校停課　柯文哲：戰術再不變，兩個禮拜內所有學校會停課

新北「不公布足跡」　市民怒：真可憐

快訊／整整28張！北市曝海量確診足跡

快訊／新北居隔14616人再刷紀錄　侯友宜示警：疫情還有大浪

敦化國小臨時停課　北市批錯誤示範

顏寬恒讚陳柏惟：你絕對夠基進

美國「860萬兒童」打BNT　國民黨轟陳時中：把台灣小孩當成白老鼠

快訊／蔡英文自主健康管理今二次篩檢　最新健康狀況曝光

LIVE／新北單日爆500例本土　侯友宜最新說明

她是羅智強強敵？　「可成桃園蔡英文」

陳時中爆氣嗆徐小可　國民黨：民進黨眼裡只有選舉

更多熱門

相關新聞

蔡壁如問何時選舉？　陳時中給軟釘子「你們黨主席叫我不要想」

蔡壁如問何時選舉？　陳時中給軟釘子「你們黨主席叫我不要想」

立法院社福及衛環委員會18日開議，民眾黨立委蔡壁如質詢衛福部長陳時中時，突然詢問現在是把重點放在防疫、紓困、振興、轉型還是選舉？對此，陳時中在回覆時也給了軟釘子，他說，「你們黨主席叫我不要想（選舉），我就不敢想。」

美國「860萬兒童」打BNT　國民黨轟陳時中：把台灣小孩當成白老鼠

美國「860萬兒童」打BNT　國民黨轟陳時中：把台灣小孩當成白老鼠

北北桃最強母雞　蔣萬安跨區替新北、桃園議員拜票

北北桃最強母雞　蔣萬安跨區替新北、桃園議員拜票

「服務市民就像跑馬拉松」　蔣萬安：挑戰、超越自己

「服務市民就像跑馬拉松」　蔣萬安：挑戰、超越自己

電視名人陪掃街　張碩芳拚桃初選

電視名人陪掃街　張碩芳拚桃初選

關鍵字：

羅智強國民黨朱立倫民眾黨2022大選

讀者迴響

熱門新聞

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面