就是要選桃園市長！羅智強喊辭國民黨秘書長　黨中央：未收到正式辭呈

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議員羅智強在本月6日宣布參選桃園市長、辭國民黨副秘書長，專心拚選舉，不過事隔多日，黨中央還沒有批准請辭公文，羅智強16日就自己退出黨務主管的Line群組。對此，國民黨祕書長黃健庭表示，羅智強未正式遞出書面辭呈，僅在臉書宣布，若辭意堅定，黨中央將尊重，若想留下黨中央也歡迎。

羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長、辭副秘書長一職，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，但此事似乎不影響羅智強的參選意願，近期他仍積極到桃園行腳、宣揚自己參選理念。

而羅智強請辭副祕書長一職已過12天，黨中央仍未展開人事程序，形同「擱置」請辭案，在國民黨網站上，仍可以看到羅智強依舊掛著副祕書長一職，但羅已自行退出黨務主管Line群組，與黨中央漸行漸遠。

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

對於辭掉副秘書長，羅智強表示，這是為了黨務中立，「因為黨中央說羅智強很弱，怕留在群組為難黨中央。」

黃健庭表示，羅智強未正式遞出書面辭呈，僅在臉書宣布，若辭意堅定，黨中央將尊重，請辭將追朔到6日生效，並感謝羅智強6個月來的貢獻，若想留下黨中央也歡迎。

而國民黨主席朱立倫17日受訪時，被媒體問及「羅智強退群組」一事時，朱僅回應，「我不知道你在說什麼。」