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李家超YT競選頻道被禁　陸外交部痛批美國「 完全錯誤和無理」

▲▼香港政務司前司長李家超正式宣布參選特首。（圖／翻攝李家超2022）

▲李家超競選YouTube頻道「Johnlee2022」昨21日遭停用。（圖／翻攝李家超2022）

記者任以芳／綜合報導

香港特首參選人、前政務司司長李家超昨21日競選而設的YouTube視頻帳號近日被封，Google公司表示遵守美國「制裁」法律。對此，香港特區政府發言人表示，「堅決反對和憤慨。」當事人李家超也批評，對於美國政府行為「嗤之以鼻」，制裁屬「無理、霸凌行為、刻意施壓」，但不影響競選的工作和流程。

綜合港媒報導指出，李家超競選YouTube頻道「Johnlee2022」昨21日遭停用，相關YouTube網址顯示「這個帳戶違反了《Google服務條款》被終止」。李家超YouTube頻道宣布參選、各界選委進行等影片全被移除，頁面顯示「影片無法提供」。

為何封鎖李家超競選頻道？Google發言人回覆，Google須遵從美國相關制裁法律，並根據其服務條款執行有關政策，經審視後，決定終止「Johnlee2022」YouTube頻道。同屬美國公司的facebook所屬的Meta回應，李家超可繼續使用facebook專頁，但不可使用存在支付行為的服務。

香港特區政府發言人昨晚最新表態，對於外國勢力以任何理由、任何方式干預香港事務的行為，包括通過破壞言論自由、資訊傳播自由和網絡公平公正秩序，影響香港特區第六屆行政長官選舉的順利舉行，特區政府和社會各界一致強烈反對，並深表憤慨。美國的「制裁」已經干涉中國內政，國際社會應正視事實，停止任何干預屬中國內政的香港事務。

大陸外交部發言人汪文彬昨下午指出，美國為了政治目的，破壞言論自由、資訊自由的虛偽雙重標準，干擾破壞行政長官選舉，是「完全錯誤和無理」，並指任何施壓都不能影響行政長官選舉順利舉行。

▲▼ 李家超YT競選頻道被封鎖，臉書可以正常使用 。（圖／翻攝 李家超臉書）

▲李家超YT競選頻道被封鎖，臉書可以正常使用 。（圖／翻攝 李家超臉書）

對於自己競選頻道被封鎖，李家超日前在臉書回應，「美國對我的所謂制裁是霸凌，他們的無理行為，只會令我更加堅信我所做的事是對的，所以我不會理會，對此嗤之以鼻。」

有媒體追問，「當選後會否懲罰這些執行美國制裁令的公司？」李家超表示，「香港是法治社會，任何事都會依法處理。」

目前，香港特區選舉委員會界別分組一般選舉及立法會換屆選舉，分別於2021年9月及12月順利舉行。第六屆行政長官選舉於將於2022年5月8日舉行。

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