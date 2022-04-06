李家超請辭準備參選特首　港中聯辦：唯一人選，籲選委支持

▲香港政務司長李家超宣布辭職，將投入特首選舉。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港政務司長李家超今（6）日向特首辦遞交辭呈，待大陸國務院批准及免職後，將投入特首選舉。綜合港媒報導，香港中聯辦同日約見選委，呼籲選委能支持李家超這名特首選舉中唯一的人選。在香港面臨疫情之際，外界便預測本屆特首選舉有可能為一人同額競選模式，也就是只有一位候選人參與選舉。

▲警隊出身的李家超在警界歷練完整，還擔任過香港保安局局長。（圖／CFP）

《香港01〉報導，多名選委今早現身中聯辦，包括全國政協常委唐英年、全國僑聯副主席盧文端，會面分批進行。盧文端於早上10時45分抵達中聯辦，逗留約25分鐘，離開時表示「無嘢講」（無可奉告），只告訴記者閱讀他在報紙刊登的文章。

公開資訊顯示，李家超現年64歲，於1977年加入香港警務處，從見習督察做起，2012年出任保安局副局長，直至2017年升任保安局局長，在2021年6月底接替張建宗出任政務司司長。

李家超在香港警隊工作期間，擔任過總警司、警務處助理處長、高級助理處長、警務處副處長。此外，他也在刑事部助理處長、刑事及保安處處長等不同領域輪調過，資歷豐富完整。

李家超被任命為保安局局長時，成為香港史上首位從警隊出身的保安局局長，他在2021年6月25日升任政務司長後，便不斷有參與特首選舉的風聲傳出。如今，李家超正式地交辭呈，香港特首辦也證實收到文件，已啟動遞交大陸國務院的後續作業，外界也將持續觀察，李家超正式宣布參選的時間點。