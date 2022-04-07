香港特首選舉下月登場　陸委會：秉持促進台港正向交流政策

▲香港政務司司長李家超。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

香港特首選舉將於5月舉行，香港現任政務司司長李家超已表態將參選，受到各界關注。對此，陸委會發言人邱垂正7日表示，香港本屆特首選舉是由北京一手操控，已不符合香港人期待，我方不予評論，不論是誰當選，我方均秉持促進台港各領域正向交流的一貫政策。

邱垂正在例行記者會上回答提問時指出，我方長期以來均秉持互惠的原則，以台港民眾福祉為優先，積極推動台港關係正向發展，因此，不論下屆香港特首由誰當選，我方均會秉持互惠原則，促進台港各領域正向交流的一貫政策，立場不會改變。

對於香港現任特首林鄭月娥的施政評價，邱垂正說，現任香港特首的執政表現應該是由港人來評價，另外，香港的媒體、輿論、民調對其的治理表現都已充分揭露，「她對香港的功過如何，相信各界自有公評。」

▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



另外，有報導指香港人以依親方式申請來台，流程上增加了政治及謀生能力方面的審查。對此，邱垂正強調，相關報導並不正確，政府沒有針對依親來台有特別限制。

邱垂正說，2020年8月份修正發布的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」增列原為中國大陸人民，或是曾任職中國大陸黨政軍職務，為了加強國安查核，當事人需要加以提報，但這不是唯一的審查表準，只是提高審查強度，只要經過聯審會查核，沒有國安方面的相關疑慮，均會予以許可。

邱垂正進一步指出，為了讓港人台居留或定居能夠在台深耕，建立在地認同感，對於部分申請個案，特別是有些申請案件他仍在中國大陸任職，會特別要求其說明來台原由以及來台居留的規劃，以作為裁量許可的依據，這也是合情合理的規範。

邱垂正還說，目前，港澳居民申請來台居留、定居，主管機關都會要求盡量填寫相關事由的申報書，「我們也建請申請人如實填寫，這樣可以減少補件的時間，如果表格不夠也可以自行增列。在實務上，已經有許多的申請人另附補充說明，充分說明自己來台的一些原委，相信相關機關都會依法受理審查。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

