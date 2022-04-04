林鄭月娥宣布不連任特首　年初已向中央表達意願

記者鄭思楠／綜合報導

香港特首選舉提名期4月3日展開，行政長官林鄭月娥早上11時舉行例行抗疫記者會。記者會上，她宣布不會參選下任特首，並感謝中央在這幾年來對她的信任。她透露，不會連任的意願早於去年已向中央表達，也獲得理解。

▲林鄭月娥宣布不連任特首。（圖／路透）

記者會上，林鄭月娥稱，過去5年面對暴力示威和疫情等眾多挑戰，承受極大壓力，感激中央支持她工作，感謝同事、行政會議非官守議員、立法會議員各施其職，以及家人的體諒。

她表示，未來3個月會盡力籌備5月8日進行的行政長官選舉、繼續抗疫工作，避免下一波疫情爆發、做好香港回歸25周年慶祝活動，以及做好政府過渡工作，包括可能重組政府，祝願下屆行政長官和管治團隊事事順利。

她解釋，今日是特首選舉提名期開始後的首個工作天，自己已是第一時間通知大家。她表示，準確來說是去年3月兩會時表達意願，希望退下來的考慮全是家庭，家庭是第一位。她又指，因為忙於抗疫，故暫時未有未來的計劃。

據《香港01》3日報導稱，香港政務司司長李家超將參選特首。而政務司司長辦公室發言人昨晚回應說，不評論傳媒報導。

李家超是警察出身，現年64歲。他2010年升職香港警務處副處長，2年後出任保安局副局長，2017年升保安局長。在保安局長任上，他處理了極具爭議的「逃犯條例」修訂，反送中運動轟然而起，隨後他處置抗議示威運動，及安排實施港版國安法。2021年6月，他取代政務司長張建宗，成為港府公務員之首。

香港坊間還盛傳，1日李家超與現任特首林鄭月娥同時前往深圳見北京官員，回港後林鄭月娥即宣布特首選舉如期進行。