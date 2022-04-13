陳同佳引爆反送中　港特首候選人李家超：台灣應立即接受陳自首

▲協助港女命案嫌犯陳同佳（中）赴台投案的牧師管浩鳴（右），當選新一屆香港立法會議員。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

2018年2月在台北勒斃懷孕女友、並且逃回香港的殺人嫌犯陳同佳，觸發台港司法互助，以及香港《逃犯條例》修訂問題，最後更演變成大規模「香港反送中抗議行動」。據《香港電台》報導，近日宣布將參選香港特首的李家超於12日表示，對於延宕已久的陳同佳案件，台灣當局應立即接受陳同佳自首。

李家超指出，根據香港法律，陳同佳已是自由身分，他也多次表示非常希望前往台灣自首，任何的正常當局也應該接受一名逃犯自願去自首，因此應該問台灣當局，並要求盡快讓陳同佳前往台灣自首。他表示，「這是公義所在，不要政治化整個議題。」

而香港立法會議員管浩鳴11日表示，雖然《逃犯條例》告一段落，但仍要想想如何解決陳同佳的問題。他提到，「其實最簡單的方式是台灣願意讓他回去，如果不可以，要再商討有無其他可能性。」

管浩鳴也稱，經過與陳同佳交談，陳同佳願意回台灣自首。他還說，如果李家超當選特首，他會與李家超商討如何解決該問題。當被問到陳同佳近況，管浩鳴稱陳同佳最近還是一樣，日常生活仍在比較安靜的地方。

此前，2020年10月，時任保安局長的李家超曾針對陳同佳案稱，台灣設司法互助前提是「無理取鬧」，認為有「政治考量」。陸委會則回應，指港方是「情緒性發言」，呼籲港府儘速與台灣商討解決之道。

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