李家超正式宣布參選香港特首　口號定為「同為香港新開篇」

▲香港政務司前司長李家超正式宣布參選特首。（圖／翻攝李家超 John Lee 2022）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政務司前司長李家超9日下午召開線上新聞發布會，正式宣布參選香港特首，他表示，會做出這個決定，出於他對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民的負責。

李家超在記者會上提到，40多年來他跟著香港的發展進程，一步步進入管治班子，時常反思要如何做才讓香港變得更好，今年是香港回歸25周年，意義重大，他認為要把握機遇讓香港邁向新台階。

李家超指出，過去兩年多來香港經歷由亂及治，他深感未來五年是香港由治及興的關鍵時刻，因此決定參選，承擔歷史使命，與各界共同推動香港向前，「參選決定是出於對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民負責，有信心未來迎接公職生涯最大挑戰。」

李家超說，未來施政會有三個方向，一是以結果為目標解決不同問題、二是全面提升香港的競爭力、三是奠定香港發展穩固的基石。

李家超強調，長期以來香港積累了很多深層次問題未能好好解決，變的目的就是為了達到更好的成果，如果他成功當選，會在愛國者治港的原則下，積極同市民互動。

李家超現年64歲，出身警隊，1977年通過考試加入皇家香港警察，最早擔任見習督察，主要負責刑事案件，後一路晉升，於2010年獲委任為警務處副處長，並於2012年獲委任保安局副局長，後又在2017年獲委任保安局局長，成為香港第一位警察出身的保安局局長。

擔任保安局局長期間，李家超經歷了反送中事件、新冠疫情，於2021年6月在特首林鄭月娥的提名與建議下，被任命為政務司司長，成為香港第一位警察出身的政務司司長。

若李家超正式宣布參選特首，他也將成為香港第一位警察出身的特首參選人。