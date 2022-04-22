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全台6萬人居隔中！醫示警中央「1政策」不改：反而走向類三級

▲▼高雄市啟動居家照護服務。（圖／高雄市政府提供）

▲醫師指出，匡列天數長、人數多時，許多維持社會運作的重要人力勢必會出問題。（示意圖／高雄市政府提供）

記者張乃文／綜合報導

單日本土確診數連日創下新高，21日更達到2969例。現階段的防疫政策，若密切接觸者被匡列，仍需居家隔離10天、確診者則視情況分流採居家照護。但有醫師直言，政府現在的匡列方式，反倒像是走回「類三級」，且醫療軍警消人員都是維持社會運作、走向共存的重要人員，匡列這麼多人，影響的是民眾生活。

全台單日逼近3千人確診，約有6萬人正在居家隔離。新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳在《有話好說》提到，確診人數上升的過程中，中央現行的匡列方式「反倒走向類三級」，因為匡列人數多，甚至很多重要單位的資源，包括醫療軍警消防等，都是維持社會運作相當重要的人力，假設未來數量越來越多，後面更會因此影響生活、走向共存的進程。

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柳朋馳舉例，很多父母都是醫護的家庭，孩子還在就學階段，萬一家中小朋友被居家隔離，需要有一位主要照顧者時，家長正好都是醫護人員或軍警消防，勢必還是要協調一位回家照護，但同時這份重要工作崗位也就失去了一位人力。

柳朋馳直言，現階段的匡列方式，並沒有搭配著「因為人數增多而改變政策」。他直指，未來垮掉的就是「這些理論上不需要被匡列或匡列這麼久的人。」尤其是中南部醫療資源相對少，匡列人數一多，假設屆時感染人數大幅上升，醫療資源相對較少的縣市就會因此出問題。

柳朋馳建議中央，搭配疫情的防疫步調要再走快一點，開放也需要時間表，好讓民眾了解現在需要走到的是哪一步，不能只是待討論，否則，若真如預估的4月底單日破萬確診，匡列人數勢必會破10萬人，那時的人力資源就會面臨一大考驗。

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