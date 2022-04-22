快訊／新北居隔2萬多　侯友宜曝一週前早跟陳時中反映過

記者蘇晏男／新北報導

新北市確診個案連續多日為全國最高，昨甚至達單日1000人染疫。新北長侯友宜今（22日）表示，為防醫療量能被沖垮，所以率先推行居家照護，把重點擺在中重症及高風險族群；自己一周前也跟衛福部長陳時中反映，希望他能做好居家隔離的量能，唯有調整量能到居家照護，才不會衝擊醫療量能。

▲侯友宜。（資料照／記者呂佳賢攝）

侯友宜也指出，新北目前居家隔離逾2萬，「篩檢替代隔離」分3階段的方向緩不濟急，既然新北市照護中重症及高風險族群的目標很清楚，那麼居家隔離就要適度、快速調整。

是否認為中央太慢公布「篩檢替代隔離」？侯表示，篩檢替代隔離需加入相對的配套，讓它更完整；新北市的目標是保住醫療量能，所以不斷開集中檢疫、做好居家照護，希望能達到保有中重症及高風險族群的醫療量能，也讓公衛體系人員轉換能夠應付自如。

至於新北是否會提出自己的做法？或者再跟陳時中溝通跟建議？侯友宜回應，這段時間他有跟陳時中反映，篩檢替代隔離三個方向對地方的執行面來講確實有困難度，也沒辦法讓居家照護的量能轉移，所以他也拜託中央重新思考。

陳時中近日提出「篩檢替代隔離」，分3階段，由醫護、關鍵基礎設施相關人員先行，再進階到「全部開放」。