全台資源盤點！465萬人染疫「就與病毒共存」　本土已累計3.3萬人

▲疫情資源盤點。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

本土確診連日創下新高，昨（21）日更達到2969例，指揮官陳時中表示，全台染疫人數倘若達到20%，即是正式走入與病毒共存的時機。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出圖表，盤點目前資源。

今年1月1日累計至昨日為止，已有1萬8510人確診，居隔人數更達到6萬人左右；2020、2021年則有1萬4603人染疫，也就是疫情初期至今已累計3萬3113人確診。

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全台人數共有2326萬人，換言之，今年有約0.08%人染疫，加上前兩年則已有0.14%人染疫。陳時中表示，前端疫情控制把力氣花小一些，後端住院醫療、打疫苗的要多努力些，然後把輕重症分流做好、藥物準備好。

陳時中坦言，當染疫人數達15%至20%即「實質共存」，到處都有染疫過的人，社會管理及接觸者情況相對就不會那麼敏感，而中重症的醫療就是更為重要的一件事。如同一般感冒，倘若嚴重度降低，就是實質的與病毒共存。至於「實質共存」的15%至20%，經換算約為348.9萬人至465.2萬人。

▲醫療資源統計表。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

根據疾管署公布的資料，目前病房（專責及負壓）共有6111床，還有3872床空床，空床率為63.4%；中央集中檢疫所（52家）共有7170床，還有1625床空床，空床率為22.7%；地方加強型防疫旅館（10家）共有1487床，還有365床空床，空床率24.6%。

再看到疫苗部分，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑84.30%、第二劑79.55%、基礎加強劑接種率 0.86%、追加劑（第三劑）接種率 56.39%。而目前疫苗存量分別如下，AZ疫苗有200多萬劑，5月底前陸續到期，莫德納50多萬劑，4月進兩批150萬劑、5月100多萬劑；BNT目前無存量，最快預估5月進貨；高端還有200多萬劑。

此外，近期即將開打的族群有三，人數分別如下：

6～11歲打第一劑：120萬人

12～17歲打第三劑：96萬人

65歲以上+高風險打第四劑：334萬人

一、6～11歲兒童接種建議：

（一） 建議推動6-11歲兒童族群接種莫德納疫苗，以降低疾病防治措施（如停課）對於兒童受教權及生理、心理發育之影響，並減少疫情傳播。

（二） 接種劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半（50微克）。

（三） 接種作業可視家長與幼童接種意願，由地方政府衛生局指定COVID-19疫苗合約醫療院所及安排校園接種。

二、青少年族群（12～17歲）

建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種追加劑。

三、依目前疫苗安全性及有效性研究結果及各國接種政策，建議接種第2次追加劑對象：

（一） 65歲以上長者（即第4劑）

（二）長照機構住民（即第4劑）

（三） 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象），包含：

1. 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

2. 器官移植患者／幹細胞移植患者

3. 中度／嚴重先天性免疫不全患者

4. 洗腎患者

5. HIV陽性患者

6. 目前正使用高度免疫抑制藥物者

7. 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

8. 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

（四） 接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納疫苗半劑量（50 微克）、BNT疫苗全劑量或蛋白質次單元（如高端、Novavax）COVID-19 疫苗全劑量。