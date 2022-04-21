快訊／桃市+414　鄭文燦：新增龍岡等4處臨時篩檢站

▲桃園市長鄭文燦說明21日新增本土確診個案相關疫情。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今天新增414例本土確診個案，市長鄭文燦表示，今天新增本土確診個案年齡介於10歲至80多歲之間，截至目前為止，桃市累計確診案例為4890人，居家隔離人數則有9675人；另外，為提供市民快篩，市府新增龍岡、蘆竹山腳里集會所、八德大宏市民活動中心與楊梅採檢站等4處臨時社區篩檢站。

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃市今天新增414例本土確診個案與12例境外移入個案，年齡介於10歲以下至80多歲。

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鄭文燦指出，桃市累計確診案例為4,890人（會因縣市間轉出轉入浮動，桃市皆於接獲通知第一時間進行疫調），目前居家隔離人數為9,675人。市府新增包括中壢區龍岡、蘆竹山腳里集會所、八德大宏市民活動中心與楊梅採檢站等4處臨時社區篩檢站。

本土病例414例，分別為（案40442、案40466、案41115、案41146至案41166、案41168至案41212、案41214至案41235、案41237至案41263、案41265至案41270、案41391、案41815、案41889至案42006、案42008至案42015、案42019至案42041、案42043、案42044、案42700至案42768、案43303至案43369）；境外移入12例（案41515、案42965至案42975）。

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