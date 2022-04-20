桃園4／26起國小類普篩　第二家加強型防疫旅館將上線

▲桃園市長鄭文燦今天主持防疫記者會時表示，桃市今日新增387例新增本土確診個案，市府預計4月26日起執行國小類普篩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今日+387例新增本土個案再創單日新高，市長鄭文燦主持防疫會議時表示，新增確診個案仍以青壯人口佔多數，因國內疫情升溫，市民施打疫苗意願提升，市府預計下週疫苗到位後規劃開設社區接種站，以提升疫苗覆蓋率，保障民眾健康；此外，國小學童類普篩計畫，目前快篩試劑已配送至教育局，各校正調查篩檢意願，預計4月26日當天開放各校領取試劑執行類普篩。

鄭文燦指出，桃市今天新增387例本土個案，其中18歲以下共66人、占17.05%，18至64歲共307人、占79.33%，65歲以上共14人、占3.62%，確診者仍以青壯人口占多數。

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鄭文燦說，桃市目前列管中居隔人數為8,941人，截至今天為止，社區採檢站累計採檢19萬2,476人，比例達桃園市總人口的8%，每日採檢量在3,000至7,000件不等。目前除桃園區中路運動公園與中壢區中正公園設置固定採檢站外，若有職場或校園確診事件，市府將持續執行專案採檢。

此外，昨天專案採檢情形，包含龍星國小採檢450位、新興國際中小學採檢121位、芝麻村幼兒園採檢276位、治平高中採檢1,179位、家樂福中原店採檢188位，全數皆為陰性；衛理幼兒園採檢981位，陽性3位，其餘978位陰性。楓樹國小師生快篩均為陰性，今日已復課；中原大學、龍華科大、新生醫專、銘傳大學、長庚大學也復課，市府與校方保持密切聯繫，以確保校園防疫安全。

鄭文燦強調，有關國小學童類普篩計畫，所需快篩試劑已配送至教育局，各校正進行調查篩檢意願，將於4月22日中午前回報意願統計結果，4月26日當天開放各校到內壢國小物資中心領取試劑，並於5月2日中午前回報篩檢結果。

▲桃園市長鄭文燦指出，根據中央流行疫情中心調整居隔者或居檢者姊隔離條件已放寬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還提及，隨著確診者與居家隔離人數快速增加，中央流行疫情指揮中心調整輕症與無症狀者解隔離條件，以及居隔與居檢者檢測措施。其中輕症及無症狀者若於醫院或集中檢疫所隔離治療，符合發病或採檢日第4天內，2次快篩陰性或PCR陰性，或Ct值大於等於30等任一條件可解除隔離治療，進行7天自主健康管理；若發病與採檢日第5至9天內，符合1次快篩陰性或PCR陰性，或Ct值大於等於30任一條件也可解除隔離治療，進行7天自主健康管理。輕症與無症狀居家照護者距採檢日達10天，無須採檢即可解除隔離。接觸者經疫調匡列時將安排第1次快篩或PCR，隔離期滿第10天再進行1次快篩，陰性始可解除隔離。

另外，桃市11家急救責任醫院負壓隔離病房使用率不到一半，以收治中重症為主，輔以加強型防疫旅館作為調節使用。目前桃市有一家加強型防疫旅館已於4月19日上線，第二家加強型防疫旅館預計5月上線，約提供250間房間，第二家防疫旅館也在整備中，可提供212間房間，透過輕重症分流以確保醫療量能。

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