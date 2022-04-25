055艦進化最強狀態？　央視公開直-20F反潛直升機艦上起降

▲中國官媒首度公開直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

期待解決中國海軍存在的反潛實力困境，《央視》曝光一架白色塗裝直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。據了解，這是直-20F海軍反潛直升機型號的首次公開亮相，該機裝備新型吊放聲納系統、空基低頻聲納等，反潛半徑超過200公里，勢必為解放軍艦艇大幅度增強反潛能量。

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

直-20F是由直-20通用運輸直升機基礎上發展的反潛直升機型號，其搭載先進的對海搜索雷達、磁異探測器、晝夜電子偵查等設備，擁有優異的反潛搜索能力。同時得益於較大的載荷以及航程，直-20F可以搭載聲納浮標、輕型反潛魚雷、輕型反艦飛彈等多種作戰武器，最大外掛載重可達4噸，滯空時間達5小時，反潛半徑超過200公里。

事實上在直-20F尚未問世前，055艦使用的是直-9C反潛直升機，但明顯該型直升機只是一款4噸級的直升機，有效載荷僅有1噸，攜帶的電子設備以及反潛武器較為有限，續航時間僅為2小時左右。分析指出，由於直-9C的「短腿」，往往需要2架直-9C配合才能完成艦艇周圍50公里半徑的反潛任務，而50公里已經處在潛艇攻擊範圍之內，面對航速較快且靜音性能優異的美軍核潛艇，直-9C明顯已力不從心。

▼ 日本潛艇在南海與美軍進行聯合訓練。（圖／翻攝自推特@JMSDF_PAO）

過去航空反潛能力成為055驅逐艦最大的短板，沒有合適大型反潛直升機的055艦一直無法達到最強狀態，如今直-20F的曝光無疑大幅度增強該型萬噸級驅逐艦的反潛實力。陸媒推測，2架直-20F上055艦後，在執行航空反潛任務時，其中一架探測和追蹤潛艇，另一架則負責投放反潛武器，反潛作戰的效率更高，可有效對付多個水下目標。

除了上述最佳反潛作戰搭載模式外，055艦還可靈活選擇一架直-20F和一架多用途的直-20上艦，藉以執行更為多樣化的任務。這個混裝模式可對付潛艇，又能應付各種小型艦艇，同時還能進行人員運輸，但也暴露一架直-20F執行全部的搜潛和攻潛任務，反潛作戰效率稍低，無法對付多個水下目標的缺點。