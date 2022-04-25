　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

055艦進化最強狀態？　央視公開直-20F反潛直升機艦上起降

▲▼中國官媒首度曝光直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。（圖／翻攝自央視）

▲中國官媒首度公開直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

期待解決中國海軍存在的反潛實力困境，《央視》曝光一架白色塗裝直-20F反潛直升機在055型驅逐艦上進行起降畫面。據了解，這是直-20F海軍反潛直升機型號的首次公開亮相，該機裝備新型吊放聲納系統、空基低頻聲納等，反潛半徑超過200公里，勢必為解放軍艦艇大幅度增強反潛能量。

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

直-20F是由直-20通用運輸直升機基礎上發展的反潛直升機型號，其搭載先進的對海搜索雷達、磁異探測器、晝夜電子偵查等設備，擁有優異的反潛搜索能力。同時得益於較大的載荷以及航程，直-20F可以搭載聲納浮標、輕型反潛魚雷、輕型反艦飛彈等多種作戰武器，最大外掛載重可達4噸，滯空時間達5小時，反潛半徑超過200公里。

事實上在直-20F尚未問世前，055艦使用的是直-9C反潛直升機，但明顯該型直升機只是一款4噸級的直升機，有效載荷僅有1噸，攜帶的電子設備以及反潛武器較為有限，續航時間僅為2小時左右。分析指出，由於直-9C的「短腿」，往往需要2架直-9C配合才能完成艦艇周圍50公里半徑的反潛任務，而50公里已經處在潛艇攻擊範圍之內，面對航速較快且靜音性能優異的美軍核潛艇，直-9C明顯已力不從心。

▼ 日本潛艇在南海與美軍進行聯合訓練。（圖／翻攝自推特@JMSDF_PAO）

▲▼ 日本潛艇首次在南海與美軍聯合訓練。（圖／翻攝自推特@JMSDF_PAO）

過去航空反潛能力成為055驅逐艦最大的短板，沒有合適大型反潛直升機的055艦一直無法達到最強狀態，如今直-20F的曝光無疑大幅度增強該型萬噸級驅逐艦的反潛實力。陸媒推測，2架直-20F上055艦後，在執行航空反潛任務時，其中一架探測和追蹤潛艇，另一架則負責投放反潛武器，反潛作戰的效率更高，可有效對付多個水下目標。

除了上述最佳反潛作戰搭載模式外，055艦還可靈活選擇一架直-20F和一架多用途的直-20上艦，藉以執行更為多樣化的任務。這個混裝模式可對付潛艇，又能應付各種小型艦艇，同時還能進行人員運輸，但也暴露一架直-20F執行全部的搜潛和攻潛任務，反潛作戰效率稍低，無法對付多個水下目標的缺點。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
北市不等中央了！　今試辦「確診者線上自填疫調」
「令和怪物」佐佐木朗希下二軍！　羅德宣布抹消登錄
出生9天男嬰染疫！2度血氧不足　父接通知心酸：好折騰
快訊／《木曜》溫妮確診！愧疚PO文：是不是讓大家失望了
快訊／高雄85大樓29歲男屍曾確診　出院後離奇死亡
網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！　PO度假照：不用人擠人
撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷
快訊／全世界最長壽人瑞　日本119歲阿嬤逝世
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

055艦進化最強狀態？　央視公開直-20F反潛直升機艦上起降

實兵實裝結合敵情演練　陸戰66旅戰備偵巡熟稔戰場

解放軍「055型驅逐艦」至少6艘入列　戰力堪比美軍「朱瓦特級」

網傳斯洛伐克軍援烏克蘭「T-72坦克」　被目擊已送達盧甘斯克

英國精銳部隊SAS「秘密參戰烏克蘭」　普丁震怒下令調查證據

陸將組建「小行星防禦系統」　爭取4年內「撞擊一顆小行星」

「俄羅斯傭兵」在非洲馬利大屠殺　法軍拍下亂葬崗埋屍畫面

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

055艦進化最強狀態？　央視公開直-20F反潛直升機艦上起降

實兵實裝結合敵情演練　陸戰66旅戰備偵巡熟稔戰場

解放軍「055型驅逐艦」至少6艘入列　戰力堪比美軍「朱瓦特級」

網傳斯洛伐克軍援烏克蘭「T-72坦克」　被目擊已送達盧甘斯克

英國精銳部隊SAS「秘密參戰烏克蘭」　普丁震怒下令調查證據

陸將組建「小行星防禦系統」　爭取4年內「撞擊一顆小行星」

「俄羅斯傭兵」在非洲馬利大屠殺　法軍拍下亂葬崗埋屍畫面

安卓妹驚覺LINE「1功能消失」崩潰　果粉嘆：心死很久了

妻夫木聰同框梁朝偉！曬照「迷弟視角」全開…意外洩影帝行蹤

「2022台北國際禮品文具暨文創展」圓滿落幕　創意實用風潮盛行

公費流感疫苗標案結果曝光　東洋突破百萬大關、國光比例最多！

中央研議居隔縮短「3+4」　林右昌：要有好配套否則一樣塞車

訂房就送手機+1！住北市5星飯店萬元有找　再贈12,990元新手機

以篩代隔上路！黃珊珊曝北市自購50萬劑快篩　每周到貨6萬、每劑79元

基層忙到快爆肝！北市不等中央　今試辦「確診者線上自填疫調」

外交部祝賀法國總統馬克宏連任　「期待台法關係持續強化」

「令和怪物」佐佐木朗希累了　羅德宣布下二軍休息

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

軍武熱門新聞

解放軍「055型驅逐艦」至少5艘入列

英國精銳部隊SAS參戰烏克蘭　普丁震怒下令調查

網傳斯洛伐克軍援烏克蘭「T-72坦克」

劍翔反輻射無人機　3年生產104架

鷹擊21讓各國反導系統只能乾瞪眼

直-20F艦上起降055進化最強狀態

烏軍摧毀俄軍赫爾松指揮所　50名軍官下落不明

俄傭兵在非洲馬利大屠殺　法軍拍下屍畫面

俄軍阿兵哥曝前線真相　媽氣炸：你是殺法西斯

陸戰66旅實兵實裝戰備偵巡

陸航天局：爭取4年內「撞擊一顆小行星」

亞速鋼鐵廠地下工事至少6層　

步槍強壓在床上　女遭2俄軍性侵12小時

陸第三艘航母將面世命名江蘇號？

更多熱門

相關新聞

美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

美證實布林肯訪基輔　加碼軍援210億

美國政府證實，國務卿布林肯及國防部長奧斯汀24日會見烏克蘭總統澤倫斯基。這是俄羅斯自開戰以來，美國訪問烏克蘭的最高層級官員，另方面，美方也宣布加碼提供價值7.13億美元（約新台幣210億元）軍援給烏克蘭及該地區等國家，美國外交人員將於本周陸續返回烏克蘭，總統拜登也將提名新一任的美國駐烏克蘭大使。

2021全球軍事支出創新高

2021全球軍事支出創新高

丁來富接解放軍對台一線部隊新帥 刊文稱：軍不思戰，國之大難

丁來富接解放軍對台一線部隊新帥 刊文稱：軍不思戰，國之大難

解放軍「055型驅逐艦」至少5艘入列

解放軍「055型驅逐艦」至少5艘入列

網傳斯洛伐克軍援烏克蘭「T-72坦克」

網傳斯洛伐克軍援烏克蘭「T-72坦克」

關鍵字：

直-20F直-20反潛直升機055艦大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面