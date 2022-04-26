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對台秀肌肉！　陸075型兩棲攻擊艦初具作戰能力

▲075兩棲攻擊艦海南艦滿載8架艦載直升機進行升降訓練。（圖／翻攝央視）

▲075兩棲攻擊艦海南艦滿載8架艦載直升機。（圖／翻攝央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸服役剛滿一年的首艘075型兩棲攻擊艦「海南艦」，正式宣布已初步具備兩棲作戰能力。這艘被稱為「奪島神器」艦艇可一次性運輸上千名全副武裝的登陸步兵登島作戰，被多數軍事專家認為，它的問世就是針對台灣而來。

《央視》24日報導，海南艦入列一年來，已完成全部試驗試航任務，正式進駐海軍某艦艇訓練中心，進行全課目基礎訓練。入列以來，海南艦還先後完成了氣墊艇進出塢訓練、艦載機起降訓練、實彈射擊訓練、立體投送演練等課目的訓練。「隨著全艦訓練水準的整體提升，海南艦已初步具備遂行兩棲作戰任務能力。」

▼海南艦內車輛庫可搭載多輛主戰坦克、兩棲裝甲車等重型裝甲。

▲海南艦內車輛庫可搭載多輛主戰坦克、兩棲裝甲車等重型裝甲。（圖／翻攝央視）

作為解放軍海軍最大的兩棲戰艦，075擁有3000平方米（平方公尺）的機庫，配置2部艦載機升降機，直通甲板上有6個直升機起降點，能在短時間內，放飛和收攏30多架艦載直升機。艦載防禦武器方面，075擁有2座1130型11管30mm近防炮系統、2座18聯裝紅旗-10近程防空導彈系統、3座24聯裝122mm多功能火箭發射器。

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦海南艦與氣墊登陸艇進行協同作戰訓練。（圖／翻攝央視）

▲海南艦與氣墊登陸艇進行協同作戰訓練。

這艘4萬噸的海上巨艦可搭載4艘426型氣墊登陸艇，能運載成百上千噸作戰物資，上千名全副武裝的登陸步兵，50多輛兩棲裝甲戰車等，能執行立體兩棲登陸作戰，執行搶灘登陸和奪取島嶼等任務，已成為解放軍強大的海上立體機動登陸作戰的大型平台。

海南艦是在去年4月23日中國海軍節服役，成為解放軍首艘入列的075型兩棲攻擊艦，而2號艦「廣西艦」也在日前首度公開亮相，也就是說短短一年內，大陸已有2艘兩棲戰艦入列。中共海軍某艦艇訓練中心政委王豔光表示，海軍很快就會推進雙艦編組訓練，這對兩棲作戰能力跨越發展有重要意義，標誌著多域立體投送作戰能力正在加速實現。

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