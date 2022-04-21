港人移民門檻放寬！專業人才在台工作5年「月薪達5萬」可申請定居

▲港人移民台灣人數近兩年大幅成長。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

香港人來台定居門檻有望在近期放寬，陸委會副主委、發言人邱垂正21日表示，內政部正研提「港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」修正草案，將開放港澳專業人才在台工作連續居留5年，每年在台灣居住183天以上，而且最近一年每月的收入為中央勞動主管機關公告的基本工資（目前基本工資為：25250元新台幣）之兩倍，即可申請定居。

邱垂正在例行記者會上提到，政府為了因應香港的情勢，持續就涉及港澳的相關法規進行研議及盤點，希望透過制度性的機制與力量，以及強化行政措施，給予港人最實際的支持與協助，「相關的作為包括通盤檢討法規，例如外國專業人士延攬及聘雇法，這個在去年已經修正公布，其中放寬世界頂尖大學畢業來台工作者，無需具有兩年的工作經驗，租稅優惠適用年限也從3年延長到5年，港人都能准用相關規定。」

邱垂正說，第二項是教育部研提「港澳門居民來台就學辦法」修正草案，將開放不具居留身分的港澳高中生來台升學，預計今年就可以順利招生。

邱垂正指出，內政部也研提「港澳門居民進入台灣及居留定居許可辦法」修正草案，除了增列工作、居留效期屆滿，還有一年的尋職期，「港人未來在台灣工作，他也許有轉業、失業的情況，可有一年的尋職期；在台就讀碩博士班，就學期間也可以折抵居留期間的規定；另外，為了解決現行專業人才來台工作只能居留，無法定居的問題，我們將開放港澳專業人士在台工作連續居留5年，每年在台灣居住183天以上，而且最近一年每月的收入為中央勞動主管機關公告的基本工資兩倍，即可申請定居。」

邱垂正透露，相關的法規的調整，仍待完善配套措施之後，會由主管機關內政部正式發布生效，暫定將於5月1日發布生效。

邱垂正還說，陸委會也在行政院新住民協調會報上，爭取放寬「新住民發展基金」適用到其他事由來台的新住民，不只限於依親，而是也包含到來台工作、來台就學等事由，以協助港人早日適應、融入台灣社會。

另外，近期網路上流傳，原為中國大陸人民，或是曾在港擔任過公務人員的港人，申請來台定居不會獲得許可的說法。邱垂正強調，這是一個錯誤訊息，香港居民來台，無論修法前後，只要符合許可辦法的規定，提出申請，政府都會在兼顧維護國家安全及人民權益的前提下，依規定處理相關申請案，不會只以「原為中國大陸人民」這個單一因素就不予通過。

邱垂正並特別提到，投資移民申請不許可的理由，往往不是因為是在中國大陸出生，或是曾任香港公務員這個單一因素，大多數都是公司沒有在台營運的事實、出現同一個地址設置上百家公司，或是由移民公司協助提交假的商業契約或單據，設立紙上公司、輪流投資，或是沒有員工在場辦公，或是所繳的單據、所購買的單據是都日常用品，與公司營運無關，這些移民署都會進行實地查核。

邱垂正還說，申請人可以踴躍向主管機關補件，說明過去的背景，爭取主管機關的認同，主管機會都會加以受理，「就算定居被否准，也不會損及你在台居留的身份，不會被立即遣返回香港，你如果了解你定居的事由，你加以改正補正，隨時都可以再提出申請。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

