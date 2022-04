快訊／俄國防部長宣布「攻下馬力波」　未來3～4天完成任務

▲烏克蘭南部城市馬力波自3月1日起被俄軍圍困至今。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

俄國國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)21日宣布已經解放馬力波(Mariupol),只剩下一些「烏克蘭激進份子」仍被圍困在亞速鋼鐵廠(Azovstal)內,而俄軍在該廠的任務還要3至4天才會完成。不過,烏克蘭政府尚未證實此消息。

此前,俄軍多次喊話,要求鋼鐵廠內的2000名烏兵棄守陣地,就能換取生命安全保障。但是,烏軍至今依然拒絕投降。

#Putin called the storming of #Azovstal's industrial zone in #Mariupol unreasonable and ordered its cancellation. pic.twitter.com/ieGFVIqqEr