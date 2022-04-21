快訊／俄國防部長宣布「攻下馬力波」　未來3～4天完成任務

▲烏克蘭南部城市馬力波自3月1日起被俄軍圍困至今。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）21日宣布已經解放馬力波（Mariupol），只剩下一些「烏克蘭激進份子」仍被圍困在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內，而俄軍在該廠的任務還要3至4天才會完成。不過，烏克蘭政府尚未證實此消息。

此前，俄軍多次喊話，要求鋼鐵廠內的2000名烏兵棄守陣地，就能換取生命安全保障。但是，烏軍至今依然拒絕投降。

《衛報》、俄國《國際文傳電訊社》等外媒報導，紹伊古向普丁報告，烏軍藏身的亞速鋼鐵廠被「安全封鎖」，而馬力波其他地方已經「被解放」了，該城鎮目前局勢平靜，如今終於能夠恢復秩序，平民也可以準備返回家園。

普丁大讚這是一場成功，並且獻上祝賀之意。他先前下令，俄軍不用襲擊亞速鋼鐵廠，而應該採取嚴格封鎖，「就連一隻蒼蠅都不能通過。」

不過，《美聯社》指出，如果烏克蘭仍把持著鋼鐵廠，俄羅斯就無法在馬力波宣布「完全勝利」，因為該城鎮具有重大至戰略及象徵意義。

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