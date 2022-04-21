確診地圖曝光！「460萬人染疫」與病毒共存　陳時中：別太過恐慌

網搜小組／劉維榛報導

今（21）日本土確診炸出2969例，差點飆到3字頭，其中新北市1000人染疫依舊最高，最新疾管署「本土病例地圖分布」顯示，統計1月1日至今，共有人1萬8068人確診。疫情記者會上，指揮官陳時中坦言，若全台染疫率達到15至20%的話，就正式走入跟病毒共存的時機了。

▲北北基桃、高雄、花蓮等6縣市最為嚴重。（圖／翻攝疾管署）



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今日新增個案分佈為新北市1000例，臺北市663例，桃園市414例，基隆市216例，臺中市139例，花蓮縣92例，高雄市82例，宜蘭縣80例，雲林縣42例，新竹縣38例，彰化縣37例，新竹市及臺南市各34例，屏東縣32例，臺東縣22例，苗栗縣19例，南投縣10例，嘉義市6例，嘉義縣5例，澎湖縣及連江縣各2例。

針對北市及相關專家預估，本土疫情全台將有20%、相當於460萬人確診。陳時中指出，若達到這個比率也代表很多人染疫過，就正式走入與病毒共存的時機了。至於屆時的管理措施，陳時中強調，其實一直要提醒大家的是，這次病毒以輕症為主，盡量避免但不用太過恐慌。

▲陳時中表示，所謂染疫率15至20％就是「實質共存」。（圖／ETtoday直播）

陳時中強調，前端疫情控制把力氣花小一些，後端住院醫療、打疫苗的要多努力些，然後把輕重症分流做好、藥物準備好。他強調，所謂15至20％就是「實質共存」，到處都是染過疫的人，相對社會管理及接觸者情況，就不會那麼敏感，反而中重症的醫療是一件更為重要的事情，就如同平常感冒一樣，若嚴重度降低了，其實就是實質的與病毒共存。

深咖啡色：6縣市

新北市6078例

台北市3081例

桃園市2707例

基隆市1506例

高雄市1011例

花蓮縣881例

次深褐色：5縣市

宜蘭縣528例

台中市523例

新竹縣363例

台南市303例

屏東縣247例

橘色縣市：5縣市

新竹市210例

彰化縣129例

台東縣127例

苗栗縣107例

雲林縣103例

淡橙色縣市：3縣市

嘉義縣63例

南投縣51例

嘉義市34例

黃色縣市：3縣市

連江縣8例

金門縣5例

澎湖縣3例

4月本土病例統計（截至今日共1萬7313例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例

►4月12日+551例

►4月13日+744例

►4月14日+874例

►4月15日+1209例

►4月16日+1199例

►4月17日+1210例

►4月18日+1390例

►4月19日+1626例

►4月20日+2386例

►4月21日+2969例