周玉蔻昨早才問李秉穎「有天你我都會染疫？」　打三劑高端今確診

記者蘇晏男／台北報導

注射三劑高端疫苗的資深媒體人周玉蔻今（21日）自爆凌晨她收到PCR陽性的簡訊，目前身體狀況如常。其實，周玉蔻昨在廣播節目上才詢問ACIP召集人李秉穎，有一天你我都會染疫？李回答是，周遂大聲嘆了口氣。

▲周玉蔻20日專訪李秉穎。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

周玉蔻昨在臉書先發一篇文，寫著「新北某聯醫急診室，10:30才做PCR採檢，外面已經排隊5、60人」，但她未進一步解釋；不料周玉蔻今上午又說，昨上午至醫院進行PCR檢測，今凌晨接獲簡訊通知為「陽性」。

周玉蔻說自己目前身體狀況如常，並無任何不適，已跟電台及電視節目長官請假10天；此外，對於她最近三天的其他密切接觸者，自己一早也已經分別以電、LINE及簡訊告知，並對造成友人表示歉意。

其實，周玉蔻昨早上8時在廣播節目《新聞放鞭炮》專訪衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）李秉穎，她提及台北市長柯文哲說「全台灣幾百萬人會染疫」一事，李秉穎回應，幾百萬人染疫是指一段時間後的慢慢累積。周玉蔻再問，有一天你我都會染疫喔？李秉穎表示，「是啊。」以後會感冒化，所有人可能隔個幾年就會感染一次變種病毒。周玉蔻聽聞後，大大地嘆了一口氣。