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無水可用上山檢查水管　7小時未回...原來是太累坐路邊休息　

▲簡姓村民被順利帶下山 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲簡姓村民被順利帶下山 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉內獅村簡姓村民，因家中無水可用，懷疑接山泉水的水管破裂上山查看，不料經7小時仍未返家，由於又下起雨，家人擔心求助村長向警、消求助，警消會同村民20多人漏夜上山搜索，經40分鐘在水源地旁找到身體虛弱的他，順利將他帶下山。

枋寮警分局內獅派出所所長喀拉曼日前接獲內獅村長東哲欣報案，稱有一簡姓村民於下午14時，因使用的山泉水疑似水管破裂導致無水可用，故騎乘機車至南世村南勢湖溪上游水源頭查看，原跟家人預定約18時返家，然至21時卻未看到人，外頭又下著雨，家屬怕發生意外，心急如焚地向村長求助，村長趕緊向派出所報案。

經所長與村長協調村內約20名人力以及通報獅子消防分隊上山尋找，約40分鐘後在水源地北側山巔找到他，經檢視他身上無外傷，表示因修復水管體力耗盡故於原地休息，因山區手機無訊號才沒有接到電話，不知道家人著急地找人，還動用這麼多人力感到非常不好意思，對於警消及村民的協助表示萬分感謝。

分局長黃政龍肯定所長的機敏反應，熱心為民服務態度深獲民眾肯定，足為同仁表率，並呼籲民眾進入山區時應結伴同行相互照應以避免發生危險。

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