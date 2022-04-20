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阿北煮午餐突頭暈...忘爐關火就上床　屏東警破屋救人

▲潮州警分局四林派出所警員林原葵將吳姓阿北攙扶到屋外 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局四林派出所警員林原葵將吳姓阿北攙扶到屋外 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮吳姓阿北在家中烹煮午餐，因突覺頭暈卻忘記關火就去床上休息了，廚房冒出陣陣濃煙，鄰居發現報警，警方趕到得知屋內有人，不顧危險，立即衝入救人，隨後趕到的消防隊也順利滅火，幸未釀成災害，警方英勇的行為，讓民眾豎起大拇指說讚。

▲潮州警分局四林派出所警員林原葵將吳姓阿北攙扶到屋外 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮州警分局四林派出所警員林原葵日前備勤時，接獲民眾焦急報稱隔壁鄰居房子冒出陣陣濃煙，疑發生火災，林員立即趕赴現場並通報消防隊到場，發現屋內已出現白色濃煙，空氣中夾雜著燃燒物品的氣味，並得知屋內還有一名老伯，為防止憾事，他立即衝入屋內搜找，幸順利在房內發現老伯，將他攙扶到屋外，現場經消防隊到場將火勢撲滅。

警方了解，74歲吳姓阿北在家獨自照顧一名精神不佳的兒子，因烹煮午餐時因突覺頭暈卻忘記關火就去床上休息了，不慎釀成災害，警方到場時發現其兒子還坐在屋外不知危險，幸有鄰居即時發現異狀，以及警消的即時搶救，所幸現場無人傷亡，將災害傷害降到最低，阻止憾事的發生，鄰居及家屬對於警方果斷的即時處置作為非常感激。

潮州分局長簡彥匡肯定林員明確並快速的處理，值得讚賞；呼籲民眾，使用廚房完畢，務必再三確認是否已關妥所有設備，避免發生意外造成遺憾，民眾如遇有緊急危難狀況或有需協助情事，亦可立即撥打「110」電話向警方求助。

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