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上海增18495人染疫＋8死　孫春蘭探視方艙：要千方百計降低病死率

▲上海,疫苗,方艙,隔離。（圖／CFP）

▲上海國際會展中心方艙首批322名解除隔離的民眾。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市昨（20）日0至24時新增本土新冠肺炎確診病例2634例和無症狀感染者15861例，新增本土死亡病例8例，平均年齡77.5歲，最大年齡為93歲。對於上海已連續三日出現死亡病例，而且已高齡老年人居多，大陸國務院副總理孫春蘭表示，要加強重症、危重症患者的救治護理，千方百計降低病死率。

▲上海,疫苗,方艙,隔離。（圖／CFP）

▲上海醫護人員直接前往社區替民眾注射疫苗。（圖／CFP）

數據顯示，8名死亡的患者分別帶有晚期惡性腫瘤、嚴重心血管疾病（冠心病，高血壓3級等）、神經系統疾病（腦出血、腦梗、認知功能障礙）及尿毒症等。患者入院後，病情加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病所致。

▲大陸國務院副總理孫春蘭前往方艙醫院探視。（圖／翻攝觀察者網）

▲大陸國務院副總理孫春蘭前往方艙醫院探視。（圖／翻攝觀察者網）

對於上海「社會面清零」的防疫總方針，孫春蘭在探視復工工地及養老院等地後指出，加快實現社會面清零目標，是堅持人民至上、生命至上的重要舉措，已取得階段性成效，「要繼續加強社區管理，進一步強化對養老院、學校、建築工地、農貿市場等重點場所的疫情管控力度，落實主體責任，堅持閉環管理，分類制訂專項方案，細化防疫措施，嚴防發生聚集性疫情。」

孫春蘭強調，要進一步加強醫療救治工作，堅持分類收治，落實雙向轉診，中西醫結合，堅持集中患者、集中專家、集中資源、集中救治，開展多學科專家聯合巡診，加強重症、危重症患者的救治護理，千方百計降低病死率。

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