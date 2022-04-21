老公智商140+我顏值高！36歲仙女媽「13年狂生7胎」：不生浪費

▲7寶媽時常在社群媒體分享與孩子互動。（圖／翻攝自抖音／aaa6661193，下同）

記者閔文昱／綜合報導

生育率下降是世界常態，對這一代的年輕族群來說，經濟壓力是最多人不敢生的最大原因，不過在大陸廣東卻有一名女子從20歲開始，就努力與丈夫「做人」，13年內已經生下7名子女，而她的說法是，自己擁有高顏值，丈夫的智商又高達140，「這麼優秀基因不多生幾個太浪費了。」

綜合陸媒報導，這名7寶媽為大陸網紅「張榮榮」，她在還不到20歲時就嫁給了現在的丈夫，2人結婚一年，就順利產下大女兒；第二年，又生下了第一個兒子；第三年，又一舉生下了2個雙胞胎兒子，也就是老三和老四。夫妻2人本想就專心撫養4名子女長大，不料2016年時張榮榮又突然懷孕，讓她也相當猶豫，不知該不該把孩子生下。

最後在9歲老二的鼓勵下，張榮榮決定生下老五，2018年生了老六，2019年又生了老七，讓今年才36歲的她，已經是7名子女的媽媽，雖然家中必須繳納上百萬的社會撫養費，但張榮榮則認為，她的丈夫智商高達140，而自己顏值也不錯，「這麼優秀的基因如果不多生幾個孩子，實在是太浪費了。」

對此，有網友好奇，「這麼多小孩之間不會有磨擦嗎？」張榮榮則指出，她從小就培養孩子的獨立性，盡量都讓他們自己去完成自己的事物，所以孩子們很有擔當，「大的會主動照顧小的，而且分工明確，因此不常有爭吵。」不過她也坦言，如果自己沒有經濟能力，真的不會生這麼多。

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