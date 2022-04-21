Netflix首見訂戶衰退股價重挫25%　馬斯克補刀：中「病毒」變難看

▲世界首富馬斯克（Elon Musk）痛批，Netflix中了「覺醒心靈病毒」才變難看。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

串流影音平台Netflix於19日盤後公佈報告，顯示今年第1季訂戶數流失20萬人，為10年來首次訂閱付費人數下降，導致盤後股價重挫逾25%。對此世界首富馬斯克（Elon Musk）還在推特補刀表示，Netflix中了「覺醒心靈病毒」（The woke mind virus）才變難看。

馬斯克發表了「覺醒心靈病毒」論之後，有一名推特用戶表示，「覺醒心靈病毒是對文明最大的威脅」。對此馬斯克附和表示，「是的」。

▲馬斯克的「覺醒心靈病毒」論，讓許多網友附和。（圖／翻攝自twitter／Slashdot）



Netflix在給股東的一封信件指出，公司營收成長已大幅放緩，因為家庭滲透率（包括大量共享帳戶的家庭） 較高以及市場競爭，對收入形成阻力，暫停俄羅斯業務則導致70萬用戶流失。

Netflix Shares Crater 20% After Company Reports it Lost Subscribers For the First Time in More Than 10 Years https://t.co/rH2AklZJsl — Slashdot (@slashdot) April 19, 2022

Netflix此前告訴股東，預計Q1訂閱用戶數增加250萬人，分析師則預期會增加270萬人，去年同期Netflix增加了398萬個付費用戶。

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