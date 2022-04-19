馬斯克放話！若成功收購推特「董事會將不支薪」　年省8766萬

記者王佩翊／編譯

特斯拉創辦人馬斯克（ Elon Musk）先前大動作購入9%推特股票後，宣布有意全資收購推特，並讓其成為私有化公司，使得推特大股東與董事會緊急啟動新計畫，企圖透過大量發行新股，稀釋馬斯克的股權占比，阻止他收購公司。而他本人18日更透露，如果成功收購推特，董事會成員將不會獲得任何薪酬，此舉可以讓公司每年省下300萬美元（約新台幣8766萬元）。

▲馬斯克宣布有意收購推特。（圖／路透）



根據CNBC報導，從一份提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中得知，推特每年會向董事會成員支付大約290萬美元（約新台幣8474萬元）的現金與股票獎勵，由於在職的高級主管不會獲得額外的職位薪資，因此這290萬美元甚至不包含執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）和前執行長多爾西（Jack Dorsey）的薪水。

Board salary will be $0 if my bid succeeds, so that’s ~$3M/year saved right there — Elon Musk (@elonmusk) April 18, 2022

馬斯克18日在推特上寫道，「如果我出價（收購推特）成功，董事會的薪水將會是0美元，這樣一來每年可以省下300萬（約新台幣8766萬元）美元。」目前尚無法得知如果馬斯克真的成功收購推特，將會任命誰成為董事會成員。

馬斯克日前提出，願意以總價430億美元（約新台幣1.2兆元）的價碼收購推特，並將該公司私有化。為此，推特董事會宣布啟用「毒藥丸計畫」，在一年內大量發行新股，讓股東們以較低的價格購入股份，並稀釋馬斯克手上的股權占比，抵禦潛在的敵意收購，加深他收購的困難性。

直言不諱的馬斯克認為，推特需要轉型為一間私人公司，如此一來才能成為真正言論自由的論壇。他還表示，推特董事會成員的利益跟股東根本不一致，董事會成員幾乎沒有持有推特股份。

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