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美女大學生衝超商買點數圓星夢　險遭騙...警霸氣喊：我保護妳

▲▼陳姓女大生因嚮往星夢，依照男網友指示衝超商買遊戲點數，所幸再店員和警方協助下，才沒落入詐騙圈套。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼外型亮麗的陳姓女大生因嚮往星夢，依照男網友指示衝超商買遊戲點數，所幸在店員和警方協助下，才沒落入詐騙圈套。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

一名在高雄念書的香港籍陳姓女大生（20歲）因懷抱星夢，在網路平台認識自稱是經紀人的男性網友，陳女為了經紀合約，便遵從男網友指示到超商購買3萬元的遊戲點數，所幸超商店員驚覺有異報警。女大生見警方到場時，一度嚇驚慌哽咽，員警經了解後，立刻向她表示，這就是標準的詐騙老梗，可千萬別上當受騙，她才破涕為笑鬆了一口氣。

三民第一分局十全所員警於17日下午4時執行勤務時，接獲九如二路上某間超商報案，指出有一名香港籍的陳姓女大生，打算購買3萬元的遊戲點數，店員驚覺有異，立刻報警處理。這時陳女見員警到來，忽然覺得不知所措，甚至嚇到一度哽咽，員警見狀霸氣喊:「妳不要擔心!警察會保護妳!」，才讓她才破涕為笑，頓時鬆了一口氣。

▲▼陳姓女大生因嚮往星夢，依照男網友指示衝超商買遊戲點數，所幸再店員和警方協助下，才沒落入詐騙圈套。（圖／記者吳世龍翻攝）

經了解，原來陳姓女大生自認身材玲瓏有緻加上外型甜美，所以一直懷抱星夢，於是透過網路認識自稱經紀人的男性網友，後續倆人相談甚歡，直到要洽談經紀合約時，男網友提出需先繳納保證金才能試鏡，並強調會試鏡後會退還現金，並還恐嚇「若不配合就要找麻煩」。

嚇得陳女六神無主，只好趕緊前往超商購買點數。所幸經店員發現，加上員警的勸說下，要她不要擔心，還表示這就是常見的詐騙老梗，這才讓陳女這都是詐騙集團的騙術，成功阻止一場詐騙。

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