　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放鬆肌肉光靠按摩不夠！冷熱敷震動三合一　舒緩痠痛緊繃更有感

▲德國品牌medisana新推出的隨身型按摩槍，把冷敷、熱敷和震動三效合一，放鬆肌肉超有感。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

規律運動好處多，能紓解壓力、改善體態，還能提升免疫力，然而錯誤的觀念或知識，反而容易對身體造成傷害！想要活到老動到老，除了運動姿勢要做對，器材、強度要合適、運動後正確地放鬆與保養也很重要。

▲▼放鬆肌肉光靠按摩不夠！冷熱敷震動三合一 舒緩痠痛緊繃更有感。（圖／記者吳杰澄攝）

▲恆新復健科診所院長王思恒醫師提醒運動後應正確放鬆肌肉。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

內湖恆新復健科診所院長王思恒醫師指出，運動後放鬆保養，通常是為了避免痠痛、傷害，以及維持柔軟度，但很意外的是，科學研究顯示「拉筋對於痠痛是完全沒有用的」，目前認為比較有效的方式是冷敷、熱敷和按摩，運動完24小時內建議以冷敷減緩肌肉發炎，第二天覺得痠痛的時候，可以用熱敷促進血液循環，幫助肌肉修復。

▲▼放鬆肌肉光靠按摩不夠！冷熱敷震動三合一 舒緩痠痛緊繃更有感。（圖／記者吳杰澄攝）

▲醫師建議運動完24小時以冷敷按摩減緩肌肉發炎。

王思恒醫師認為，自己最懂自己的酸痛點，使用按摩槍可以省力又有效的放鬆緊繃的肌肉，但在挑選上有三大重點：重量、品牌與功能性。按摩槍要輕巧，否則肌肉還沒放鬆，手就先酸了；品牌要信譽良好，而且是長期經營保健產品的廠商；內建冷熱功能，按摩的同時能達到熱敷或冷敷效果，等於多個願望一次滿足。

▲▼放鬆肌肉光靠按摩不夠！冷熱敷震動三合一 舒緩痠痛緊繃更有感。（圖／記者吳杰澄攝）

▲用熱敷搭配按摩槍震動功能，有助於舒緩肩頸痠痛。

其實不只運動健身，久坐上班族、低頭族的肩頸肌肉長時間低強度地收縮，也容易感到疲勞痠痛，王思恒醫師提醒應每30到60分鐘站起來活動一下，並利用熱敷搭配按摩槍震動功能，同樣有助於舒緩緊繃僵硬。

▲▼放鬆肌肉光靠按摩不夠！冷熱敷震動三合一 舒緩痠痛緊繃更有感。（圖／記者吳杰澄攝）

▲medisana隨身型按摩槍，把冷敷、熱敷和震動三效合一。

德國品牌medisana新推出的隨身型按摩槍，就把冷敷、熱敷和震動三效合一，放鬆肌肉超有感。專櫃人員豆佳芸進一步指出：「medisana來自德國，至今已有近40年歷史，更連續四屆榮獲德國品牌大獎。其設計的按摩槍具6段溫控，冷敷10°C、15°C、20°C，熱敷35°C、40°C、45°C，還有三段震動調速，加上輕巧機身，可以方便攜帶外出。」

▲▼放鬆肌肉光靠按摩不夠！冷熱敷震動三合一 舒緩痠痛緊繃更有感。（圖／記者吳杰澄攝）

▲上班族臨櫃體驗medisana按摩槍後也給予好評。

實際訪問臨櫃民眾，體驗後也都給予正面好評。一名家庭主婦表示，顧小孩做家務讓她持續累積壓力與疲勞，每到睡前都覺得腰酸背痛，medisana按摩槍「冷熱敷的效果還滿不錯，我使用起來覺得很舒服」；另外一位上班族則說：「它有三段式的調節，可以滿足多種按摩需求，再來的話它還滿輕巧的，帶去上班也方便。」

▲▼放鬆肌肉光靠按摩不夠！冷熱敷震動三合一 舒緩痠痛緊繃更有感。（圖／記者吳杰澄攝）

▲medisana耳額溫槍能夠精準測量把關體溫。

後疫情時代，除了養成規律運動的習慣，還得常備一支能夠精準量測的溫度計，對此medisana也有新品上市。專櫃人員豆佳芸補充說道：「它有三種測量模式，可以測量耳溫、物體溫度，也能『免接觸』測量額溫；如果小朋友晚上在睡覺，怕影響到他的睡眠品質，還可以開啟靜音功能。」

▲▼放鬆肌肉光靠按摩不夠！冷熱敷震動三合一 舒緩痠痛緊繃更有感。（圖／記者吳杰澄攝）

▲德國健康管理專家medisana，以精密科技設計多款商品。

從冷熱敷多功能的按摩槍，到精準測量的耳額溫槍，德國健康管理專家medisana，以精密科技設計的多款商品，都讓健康生活再加分。

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
全台恐360萬人確診　醫：身邊沒感染者代表你沒朋友
快訊／今確診上看3000例！　指揮中心下午說明
快訊／史上最大RCA工傷案二審出爐！　判賠16.67億
快訊／大學校長首例！　輔仁大學校長爆確診
周玉蔻確診！　一周節目來賓曝光
在家快篩陽會通報？　網「老實1原因」猛點頭
防疫保單「隔離不賠償」！　保戶怒灌爆臉書
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1個旋轉底座打造3種汽座模式！Nuna NEXT system掀優雅育兒風潮

最感謝的不是六月！李易拚副業送貨都靠「小老婆」愛相隨

百老匯「生生不息」魅力襲台　獅子王音樂劇暑假北高連演25場

聯醫和平婦幼院長黃弘孟確診！院方匡列22人「還有9人待採檢結果」

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

快訊／輔大校長江漢聲驚傳確診！國內大學校長染疫首例

兒科醫：會給6歲女兒打新冠疫苗　理由「5好2壞」一次看

明起「南部267處景點廁所」掃碼換1串衛生紙　還有沙拉油、濕紙巾

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

小S教小孩「以身作則」受夠了：演不下去！　生完許老三放飛做自己「難怪她變這樣」

聯醫和平婦幼院長黃弘孟確診！院方匡列22人「還有9人待採檢結果」

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

快訊／輔大校長江漢聲驚傳確診！國內大學校長染疫首例

兒科醫：會給6歲女兒打新冠疫苗　理由「5好2壞」一次看

明起「南部267處景點廁所」掃碼換1串衛生紙　還有沙拉油、濕紙巾

高燒39.4度「快篩2條線」　他揭鬼打牆慘劇！正解曝：不是打1922

270公斤「宜蘭第一鮪」190萬賣出　30年老船長興奮喊爽！

曾上周玉蔻節目！李秉穎稱目前無症狀「已接到醫院通知將做PCR」

接觸確診病人！聯醫和平婦幼院長染疫　北市匡列22人「13人PCR陰」

手捧這束花超吸睛！頂呱呱「炸雞花」回來了　4種罪惡炸物一次吃

綠能科技園區設廠加值　淡海新巿鎮成移居熱區

盤查男客滿頭大汗露餡　養生館0.3色情連結被南警破獲

國務機要費除罪化初審通過！　蔣萬安：國家法律不應因人設事

聯醫和平婦幼院長黃弘孟確診！院方匡列22人「還有9人待採檢結果」

上海200住戶17萬買豬肉！竟收到發臭豬奶頭　負責人被捕涉案146萬

他們一看到台北人「都不敢脫口罩」！2寶媽目睹吐3擔憂：心都病了

烏克蘭邀俄「親赴馬力波」談判　換取守軍百姓平安撤退

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

老高新更：標題可能嚇到各位　一夜破130萬次瀏覽

台大性平會候選人政見曝光：制裁台女、草皮性行為專區

「你們現在才幾千例緊張啥」　醫想起1古早笑話

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

醫曝「6大自保工具」　3症狀持續3天就快篩

即／台中今恐新增3位數　中監戒護員染疫上百人犯快篩

更多熱門

相關新聞

減肥能吃點心？營養師教不發胖3原則

減肥能吃點心？營養師教不發胖3原則

飲食控制時總是容易肚子餓，或是每次一到下午就嘴饞，好想吃些點心零食，但不是怕胖不敢吃，就是一個不小心越吃越多、罪惡感滿滿！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了嘴饞時挑選點心的3大原則，照著原則選食物，不僅能吃得飽，負擔也比較小，不用再吃一點就擔心發胖。

營養師點出「吃素反而胖」4大原因

營養師點出「吃素反而胖」4大原因

運動皮膚反變糟？營養師搖頭

運動皮膚反變糟？營養師搖頭

一年不碰糖會怎樣？網呼：不可能

一年不碰糖會怎樣？網呼：不可能

阿嬤妳今天吃了沒不再說沒感覺了

阿嬤妳今天吃了沒不再說沒感覺了

關鍵字：

medisana按摩槍運動健康保健冷敷熱敷耳額溫槍

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

「對社交沒興趣」星座 Top 3

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面