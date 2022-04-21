放鬆肌肉光靠按摩不夠！冷熱敷震動三合一　舒緩痠痛緊繃更有感

▲德國品牌medisana新推出的隨身型按摩槍，把冷敷、熱敷和震動三效合一，放鬆肌肉超有感。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

規律運動好處多，能紓解壓力、改善體態，還能提升免疫力，然而錯誤的觀念或知識，反而容易對身體造成傷害！想要活到老動到老，除了運動姿勢要做對，器材、強度要合適、運動後正確地放鬆與保養也很重要。

▲恆新復健科診所院長王思恒醫師提醒運動後應正確放鬆肌肉。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

內湖恆新復健科診所院長王思恒醫師指出，運動後放鬆保養，通常是為了避免痠痛、傷害，以及維持柔軟度，但很意外的是，科學研究顯示「拉筋對於痠痛是完全沒有用的」，目前認為比較有效的方式是冷敷、熱敷和按摩，運動完24小時內建議以冷敷減緩肌肉發炎，第二天覺得痠痛的時候，可以用熱敷促進血液循環，幫助肌肉修復。

▲醫師建議運動完24小時以冷敷按摩減緩肌肉發炎。

王思恒醫師認為，自己最懂自己的酸痛點，使用按摩槍可以省力又有效的放鬆緊繃的肌肉，但在挑選上有三大重點：重量、品牌與功能性。按摩槍要輕巧，否則肌肉還沒放鬆，手就先酸了；品牌要信譽良好，而且是長期經營保健產品的廠商；內建冷熱功能，按摩的同時能達到熱敷或冷敷效果，等於多個願望一次滿足。

▲用熱敷搭配按摩槍震動功能，有助於舒緩肩頸痠痛。

其實不只運動健身，久坐上班族、低頭族的肩頸肌肉長時間低強度地收縮，也容易感到疲勞痠痛，王思恒醫師提醒應每30到60分鐘站起來活動一下，並利用熱敷搭配按摩槍震動功能，同樣有助於舒緩緊繃僵硬。

▲medisana隨身型按摩槍，把冷敷、熱敷和震動三效合一。

德國品牌medisana新推出的隨身型按摩槍，就把冷敷、熱敷和震動三效合一，放鬆肌肉超有感。專櫃人員豆佳芸進一步指出：「medisana來自德國，至今已有近40年歷史，更連續四屆榮獲德國品牌大獎。其設計的按摩槍具6段溫控，冷敷10°C、15°C、20°C，熱敷35°C、40°C、45°C，還有三段震動調速，加上輕巧機身，可以方便攜帶外出。」

▲上班族臨櫃體驗medisana按摩槍後也給予好評。

實際訪問臨櫃民眾，體驗後也都給予正面好評。一名家庭主婦表示，顧小孩做家務讓她持續累積壓力與疲勞，每到睡前都覺得腰酸背痛，medisana按摩槍「冷熱敷的效果還滿不錯，我使用起來覺得很舒服」；另外一位上班族則說：「它有三段式的調節，可以滿足多種按摩需求，再來的話它還滿輕巧的，帶去上班也方便。」

▲medisana耳額溫槍能夠精準測量把關體溫。

後疫情時代，除了養成規律運動的習慣，還得常備一支能夠精準量測的溫度計，對此medisana也有新品上市。專櫃人員豆佳芸補充說道：「它有三種測量模式，可以測量耳溫、物體溫度，也能『免接觸』測量額溫；如果小朋友晚上在睡覺，怕影響到他的睡眠品質，還可以開啟靜音功能。」

▲德國健康管理專家medisana，以精密科技設計多款商品。

從冷熱敷多功能的按摩槍，到精準測量的耳額溫槍，德國健康管理專家medisana，以精密科技設計的多款商品，都讓健康生活再加分。