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百老匯「生生不息」魅力襲台　獅子王音樂劇暑假北高連演25場

▲全球觀賞人次破億的百老匯音樂劇「獅子王」，今年暑假將再次登台，於台北高雄一連演出25場，讓粉絲們感受滿滿的王者魅力。（撰稿 ／記者胡至欣；剪輯／記者楊詩益；圖／翻攝自YouTube／Disney On Broadway）

記者胡至欣／整理報導

當主題曲「生生不息」響起，狒狒拉飛奇高高舉起小辛巴，非洲大草原上萬物歡喜迎接新生命，動畫「獅子王」經典片段被搬上舞台，成為至今百老匯最成功也最受歡迎的一齣音樂劇，從6歲小朋友到80歲的阿公阿嬤，都能被舞台上的演出感動，導演茱莉泰默絕對是最大功臣。

▲百老匯「生生不息」魅力襲台 獅子王音樂劇暑假北高連演25場。（圖／翻攝自YouTube／Disney On Broadway）

▲狒狒拉飛奇高高舉起小辛巴，動畫「獅子王」經典片段被搬上舞台。

受到疫情影響，紐約百老匯自2020年3月即關閉劇院停演，直至2021年8月「獅子王」音樂劇才重啟排練，導演茱莉泰默也到場鼓勵演員：「開場的『生生不息』音樂一下，永遠能感動許多劇迷，他們往往不知道為什麼就落下眼淚，因為美麗的聲音和壯闊的場景，演員的歌聲加上劇場的力量，都讓他們彷彿身歷其境。」

▲百老匯「生生不息」魅力襲台 獅子王音樂劇暑假北高連演25場。（圖／翻攝自YouTube／Disney On Broadway）

▲2021年8月「獅子王」音樂劇重啟排練，導演茱莉泰默(右)到場鼓勵演員。

即使少了樂隊演奏，演員們充滿感染力的清唱歌聲，仍讓人雞皮疙瘩一秒站立；不僅如此，導演茱莉泰默更運用「Double Event」雙重呈現面具與演員的表情，巧妙地將人與動物的演出合而為一，讓觀眾走進劇場，就宛如走入非洲大草原。

▲百老匯「生生不息」魅力襲台 獅子王音樂劇暑假北高連演25場。（圖／翻攝自YouTube／Disney On Broadway）

▲獅子王音樂劇首創「Double Event」雙重呈現面具與演員的表情。

飾演獵豹的Lisa Marie lewis說：「跑步、搔癢、伸懶腰、仰起上半身，獵豹可以說是導演茱莉泰默，雙重呈現舞台效果的最佳範例，你可以同時看到木偶和演員。」飾演長頸鹿的Ray Mercer則表示：「從我的腳底到頭頂，共14英尺高
，我覺得音樂劇中最具代表性的畫面，就是旭日東昇時你看到兩隻長頸鹿，視覺效果無與倫比。」演員頭戴面具、身穿道具，活靈活現地操控沒有生命的木偶，搭配聲光音效，呈現華麗又夢幻的非洲場景，令人讚嘆不已。

▲百老匯「生生不息」魅力襲台 獅子王音樂劇暑假北高連演25場。（圖／翻攝自YouTube／Disney On Broadway）

▲演員活靈活現地操控木偶，搭配聲光音效，呈現華麗又夢幻的非洲場景。

百老匯音樂劇「獅子王」，1997年上演至今全球觀賞人次破億，票房收入超過8億美金，今年暑假再次登台，超過120人的大型團隊將駐點超過兩個月，於台北小巨蛋和高雄衛武營一連演出25場，讓粉絲們感受獅子王滿滿的王者魅力。

▲百老匯「生生不息」魅力襲台 獅子王音樂劇暑假北高連演25場。（圖／翻攝自YouTube／Disney On Broadway）

▲百老匯音樂劇「獅子王」今年暑假再度登台。

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