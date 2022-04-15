阿嬤妳今天吃了沒！？不要再說沒感覺了！

【企劃特輯】

台灣一則知名廣告中，小女孩騎車輾過阿嬤的腳，對毫無反應的阿嬤哭喊：「阿嬤！妳怎麼沒感覺！」多年來變成知名對白，並出現在許多梗圖中。而為什麼阿嬤沒有感覺？專業醫師說明：「像這樣的末梢神經受損，很大原因可能是糖尿病帶來的影響！而台灣人愛吃糖，連鹹食料理中都含有大量糖分，若不幸得了糖尿病，除了像廣告中的手腳發麻無感外，也會為日常生活帶來許多恐怖的不便，更甚者，還會增加心臟病風險，甚至導致死亡。」因此身在手搖飲林立、美食豐富的台灣，對潛藏的血糖威脅不可不慎！

隱藏在日常的高風險 全因血糖高引起

早餐奶茶、中午糖醋肉、下午小蛋糕、晚餐大腸麵線再加個水果，台灣人的一天生活充斥各種糖分，現代人又經常熬夜、外食、久坐少動，導致過重、生活不規律外，血糖失控問題也大幅年輕化，讓大眾隨時沈浸在糖尿病的高風險中！專業醫師表示，高血糖會很密集的影響你的日常，除了飲食控制的痛苦外，身體的常見症狀，可約略分成以下三項：

1. 增加血管疾病機率

糖尿病會導致血管硬化，增加各種血管疾病機率，如末梢神經病變和中風。另外也會合併高血脂問題，讓心絞痛、甚至心肌梗塞等發生機會大增，在沒發現自己已有冠狀動脈疾病的狀況下，將有猝死可能。根據報導，有糖尿病的民眾得到冠心症的風險，可是較一般人高出數倍。

2. 視網膜病變、失明

目前造成失明的主因，為糖尿病所引起的視網膜病變，患者在控制血糖外，很容易忽略視力模糊的問題，而這卻是糖尿病的常見症狀，影響日常生活甚鉅。

3. 洗腎度過餘生

台灣洗腎人口密度世界第一，據統計，有四成五的洗腎患者，都與糖尿病相關。高血糖使得腎臟彷彿長期被泡在糖水中，讓內部微血管發生病變，平均壽命大減外，餘生要進出洗腎室，也讓人恐懼。

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第一支國家健字號的血糖保健食品 「清唐速」有助預防糖尿病威脅

針對台灣人難控制的血糖問題，成功醫大團隊與生化科技專家團隊，耗時研發出黃金比例搭配的保健食品「清唐速」。讓忙碌的現代人，在無法時時在意血糖的情況下，能輕鬆透過它的幫助，來加強日常健康保養，預防糖尿病威脅。其研發過程，從天然原料起，便要求多重嚴格把關，因此通過衛服部核准，成為「第一支」獲得血糖健字號的保健食品。





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名主持人也愛用 鄭弘儀、董至成穩定血糖少不了它

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