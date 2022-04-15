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阿嬤妳今天吃了沒！？不要再說沒感覺了！

▲▼高血糖,清唐速,保健。（圖／清唐速提供）

【企劃特輯】

台灣一則知名廣告中，小女孩騎車輾過阿嬤的腳，對毫無反應的阿嬤哭喊：「阿嬤！妳怎麼沒感覺！」多年來變成知名對白，並出現在許多梗圖中。而為什麼阿嬤沒有感覺？專業醫師說明：「像這樣的末梢神經受損，很大原因可能是糖尿病帶來的影響！而台灣人愛吃糖，連鹹食料理中都含有大量糖分，若不幸得了糖尿病，除了像廣告中的手腳發麻無感外，也會為日常生活帶來許多恐怖的不便，更甚者，還會增加心臟病風險，甚至導致死亡。」因此身在手搖飲林立、美食豐富的台灣，對潛藏的血糖威脅不可不慎！

隱藏在日常的高風險　全因血糖高引起

早餐奶茶、中午糖醋肉、下午小蛋糕、晚餐大腸麵線再加個水果，台灣人的一天生活充斥各種糖分，現代人又經常熬夜、外食、久坐少動，導致過重、生活不規律外，血糖失控問題也大幅年輕化，讓大眾隨時沈浸在糖尿病的高風險中！專業醫師表示，高血糖會很密集的影響你的日常，除了飲食控制的痛苦外，身體的常見症狀，可約略分成以下三項：

1. 增加血管疾病機率

糖尿病會導致血管硬化，增加各種血管疾病機率，如末梢神經病變和中風。另外也會合併高血脂問題，讓心絞痛、甚至心肌梗塞等發生機會大增，在沒發現自己已有冠狀動脈疾病的狀況下，將有猝死可能。根據報導，有糖尿病的民眾得到冠心症的風險，可是較一般人高出數倍。

2. 視網膜病變、失明

目前造成失明的主因，為糖尿病所引起的視網膜病變，患者在控制血糖外，很容易忽略視力模糊的問題，而這卻是糖尿病的常見症狀，影響日常生活甚鉅。

3. 洗腎度過餘生

台灣洗腎人口密度世界第一，據統計，有四成五的洗腎患者，都與糖尿病相關。高血糖使得腎臟彷彿長期被泡在糖水中，讓內部微血管發生病變，平均壽命大減外，餘生要進出洗腎室，也讓人恐懼。

▲▼高血糖,清唐速,保健。（圖／清唐速提供）

▲在日常生活中若有上述症狀，你很可能就是血糖失控的高危險群。【官網囤貨組】

第一支國家健字號的血糖保健食品　「清唐速」有助預防糖尿病威脅

針對台灣人難控制的血糖問題，成功醫大團隊與生化科技專家團隊，耗時研發出黃金比例搭配的保健食品「清唐速」。讓忙碌的現代人，在無法時時在意血糖的情況下，能輕鬆透過它的幫助，來加強日常健康保養，預防糖尿病威脅。其研發過程，從天然原料起，便要求多重嚴格把關，因此通過衛服部核准，成為「第一支」獲得血糖健字號的保健食品。

▲▼高血糖,清唐速,保健。（圖／清唐速提供）

 ▲「清唐速」能有效幫助減少空腹血糖，嚴格把關通過SGS、FLL、台美檢驗所等檢驗合格，是第一支獲得國家健字號的血糖保健食品。【MOMO購物特惠組】

名主持人也愛用　鄭弘儀、董至成穩定血糖少不了它

多位名人如鄭弘儀及董至成，都愛用「清唐速」快速穩定體內血糖。「清唐速」是高血糖血液的攔砂壩，能將糖分過多的髒血，過濾成乾淨的河流。動物實驗證實，每日只要食用一顆，持續十二周便可有效幫助降低空腹血糖值。糖尿病已不再是老年人的專屬慢性疾病，想要遠離糖尿病的高風險因子？建議可試試銷量最高、熱賣最久的超人氣保健食品「清唐速」！

▲▼高血糖,清唐速,保健。（圖／清唐速提供）

▲核心原料為能調節生理機能的紅麴萃取物和讓體內平衡的番石榴萃取物，被濃縮在榮獲國家健字號的「清唐速」中。

▲▼高血糖,清唐速,保健。（圖／清唐速提供）

▲知名主持人鄭弘儀和藝人董至成，都是「清唐速」的愛用者。

維持血糖法寶「清唐速」哪裡買?

►官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7FR

 ►MOMO購物特惠組：https://chshop.work/PMJg7

►LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1

►客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/pYOkdzAOR9I


 

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關鍵字：

高血糖清唐速保健

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