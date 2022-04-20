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居家防疫三大類用品先備好　準備兩週量即可不用過度囤貨

▲▼隨著木片、國際紙漿價格、運輸、能源以及包材等五大成本齊漲，國內衛生紙大廠永豐餘宣布旗下多個衛生紙品牌價格將於 2 月下旬調漲，平均漲幅 8-20%。目前大賣場內貨源充足，並沒有發生民眾預期漲價搶購囤積的情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲電商及賣場的民生必需品供貨穩定，不用過度搶購。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情嚴峻，新增確診案例連日破千，今確診更是破2千例，不少民眾趕緊為手邊的防疫用品補貨，讓口罩、酒精、乾洗手等登上網購熱搜排行，也再現熱絡買氣，目前各大電商平台有成立防疫專區，可一次備齊所需用品，而疫情變化快，網購業者建議，有三大防疫必備品可預先備好，以兩週的用量即可，不須大量囤貨。

本土疫情不斷加劇，民眾防疫意識再起，採買防疫用品的需求熱絡，東森購物網觀察，相較於3月份同期，站上口罩4月買氣明顯增長67%，酒精、抗菌用品成長230%，尤其4公升大容量酒精賣最好，防疫專區也集結口罩、抗菌用品及益生菌、維他命等保健食品，方便消費者一站買齊，其中，摩戴舒口罩在4/11～4/19、4/25～5/3促銷任三盒500元，目前商品供貨量也都正常，不用過度搶囤貨。

東森購物網防疫專區（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網防疫專區備齊口罩、抗菌等各項用品，方便一站買齊。（圖／翻攝自東森購物網）

考量國內疫情狀況，想減少外出避免群聚感染的話，PChome 24h購物建議有三大類用品可預先備好份量，讓居家生活能健康又安心，第一類為日用快消品，像是衛生紙、衛生棉及尿布等，因每日需求量大且消耗速度快，建議可預先採購箱購規格確保足量使用；第二類是米麵食材及罐頭，易存放以備不時之需，且料理迅速方便，在家也能輕鬆自煮；第三類為醫療備品，基本醫療備品為許多民眾健康測量所需，建議可備存酒精棉片、耳溫槍等用品。

樂天市場流通推進本部長劉明煌也指出：「根據消費者近一個月來的消費數據顯示，口罩依然是銷量與熱搜關鍵字的榜首，而其他防疫與民生用品銷量也成長近三成；進一步觀察站上商家物資備貨狀況，貨品數量與出貨狀況皆正常，因此建議民眾以兩週的用量準備必需品，毋須大量囤貨。準備好四大類別商品－衛『生』紙、乾『貨』、醫療口『罩』、『酒』精，就能因應必要的基本防疫措施，生活照舊（生貨罩酒），共同對抗疫情。」

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