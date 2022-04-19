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疫情燒不停！口罩、酒精銷量再飆升　9大平台防疫專區供貨穩定

▲▼口罩,酒精,乾洗手,防疫,消毒。（圖／翻攝自pixabay）

▲國內疫情延燒，本土新增案例屢創新高，口罩、酒精、乾洗手等防疫用品，再登網購熱搜排行，買氣也有明顯增長。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情不斷加劇，新增確診連日破千例，讓民眾防疫意識再起，原本銷售穩定的防疫用品，近期買氣狂飆，綜觀多家電商銷售狀況，消費者除了持續補貨每天必備的口罩，甚至近一週明顯熱賣數千組，酒精需求也很熱絡，尤其傾向選購4公升大容量，環境清潔及手部消毒一次購足。為方便採買準備防疫物資需求，目前9大平台有成立防疫專區，供貨也正常，不用搶著囤貨。

東森購物網
相較於3月份同期，東森購物網觀察，站上口罩4月買氣明顯增長67%，酒精、抗菌用品成長230%，尤其4公升大容量酒精賣最好，目前商品供貨量也都穩定正常，不需過度搶購外，防疫專區集結口罩、抗菌用品及益生菌、維他命等保健食品，方便消費者一站買齊，其中，摩戴舒口罩在4/11～4/19、4/25～5/3促銷任三盒500元。

東森購物網防疫專區（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網防疫專區備齊口罩、抗菌等各項用品，方便一站買齊。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網
疫情升溫，momo購物網站上防疫用品買氣提升，4月至今酒精、乾洗手等清潔用品銷售較上月同期成長超過100%；口罩也有近40%的月增率。其中，酒精以4公升以上規格最受消費者青睞，準備大容量於家中有備無患；口罩因為需要每天更換，價格相較親民的平面款式受歡迎。

PChome 24h購物
全台疫情再度緊繃，PChome 24h購物觀察，4/1～4/17對比3/1～3/17，站上近一個月整體防疫用品如口罩、酒精等銷量成長40%，酒精以4公升大容量6桶組、口罩以50入平面款為銷售大宗，需求相當熱絡。

為滿足選購需求，防疫專區囊括醫療防護、日用清潔、居家辦公等，除確保供貨充足，也推薦像是「台灣GMP工廠製造75%酒精清潔液大容量4公升」，6桶組特價2,390元；「上好生醫 成人醫療防護口罩」50入裝，4盒特價550元。耳溫槍、酒精棉片等熱門醫療備品，「百靈耳溫槍」擁有AgeSmart年齡選擇功能，智慧型操作也可保存最近9次的讀數，特價2,680元。

酒精（圖／PChome 24h購物提供）

▲防疫用品銷量成長，其中酒精以4公升大容量為銷售大宗。（圖／PChome 24h購物提供）

蝦皮購物
「消毒」用品等關鍵字搜尋量，與上個月相比增加約2倍外，酒精相關商品買氣成長5成，熱賣容量為100ml～500ml不等；口罩亦有3成成長，30～50片盒裝為主要暢銷。另發現以補充營養、強化身體防護力為訴求的保健食品，例如維他命發泡錠、益生菌等，近期很受歡迎。因應需求，集結口罩、酒精、乾洗手、居家清潔用品、保健食品、泡麵乾糧、空氣清淨機等推出抗疫專區。

樂天市場
口罩、酒精、衛生紙等防疫商品關鍵字，近一週登上樂天市場熱搜排行前3名，又以500ml以上的大容量酒精、以箱為單位的衛生紙銷量最好，顯見消費者仍會持續購入大量的酒精、防疫及民生用品，以備不時之需；對內保健養生食品近一週銷售量也較前月成長近4成，消費者開始注重對內免疫力的增強以及平時身體的健康狀況。防疫大作戰專區精選口罩、酒精、益生菌、雞精等，提供備齊所需用品。

樂天市場防疫用品推薦（圖／樂天市場提供）

▲除了對外的防疫用品，對內保健養生食品近期銷售也很好。（圖／樂天市場提供）

遠傳friDay
近期確診案例數屢飆新高，帶動防疫商品銷售，遠傳friDay購物觀察，包含口罩、消毒酒精等防疫商品銷售原已趨穩定，即使4月份起本土確診數屢創新高，破百例大關，也沒有明顯變化，直到4月6日起，本土確診數一口氣衝至281例，隨後更直衝300例以上，口罩買氣跟著飆升，每日銷售金額較之前明顯成長達1.5倍之多。

而先前就已重啟防疫專區促銷，並決定延長檔期至月底，除了各式口罩都有超值優惠，像是75%消毒酒精4000ml2入組，原價1,398元，現特價880元；可以大面積消毒的紫外線藍光消毒噴霧槍2入組，原價2,980元，現也特價649元。

博客來
疫情升溫帶動口罩、酒精棉片/濕紙巾成長近3成，其中口罩需求在近一週明顯熱賣數千組，又以N95及4D立體款式較上一週成長兩倍最多，黑白、奶茶色最受歡迎，熱銷前3名分別為「中衛醫療口罩3D立體－酷黑」、「善存N95醫用口罩成人立體－白色」、「華淨4D立體醫療口罩成人用－燕麥奶」。

防疫專區集結目前最熱銷防疫商品，例如疫苗小黃卡保護套、乾洗手酒精、抗菌濕紙巾、消毒噴霧槍、立體口罩、最新款造型口罩，在這波疫情中，針對兒童尚未施打疫苗、缺乏保護力的議題備受關注，特別推薦相關防疫商品，像是兒童保健食品、兒童防護面罩、兒童款防疫帽、幼童版口罩等。

博客來防疫專區（圖／翻攝自博客來）

▲在這波疫情中，兒童尚未施打疫苗、缺乏保護力的議題備受關注，防疫專區特別集結推薦兒童防疫用品。（圖／翻攝自博客來）

生活市集
近兩週以來防疫商品搜尋量增加3倍，首要必備的口罩整體銷售成長將近2倍；搜尋熱度第二為濕紙巾，含有消毒或抗菌成分的產品最受青睞。酒精噴霧槍在近兩週也有超過5倍的搜尋成長，大面積的消毒方式使用方便，成為這波防疫新寵。

持續熱搜的還有保健食品，如雞精、維他命、益生菌及幫助睡眠的產品，其中「雞精」相關商品更有超過2倍的銷售成長。站上「防疫總動員」專區備齊各式防疫所需，包含額溫槍及環境消毒用品等，搭配全站活動享最高3%生活幣回饋。

Yahoo奇摩購物
除推出防疫大作戰專區，觀察發現，近兩週酒精濕紙巾銷量翻倍、酒精與消毒產品也分別有9成與8成漲幅，尤其大組數或組合商品備受消費者喜愛，酒精濕紙巾的大組數組合銷量成長4成、洗手乳/洗手慕絲等補充包組合與大容量包裝也較去年同期翻倍熱銷。

此外，民生必需品如礦泉水也出現翻倍成長，沖調飲品、覆熱調理包、冷凍水餃等分別有4～6成左右漲幅，提升自我保護力的保健食品如人蔘、雞精、滴雞精等，也隨防疫話題熱度帶動3成成長，顯見民眾對全方位健康防護的需求。 

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