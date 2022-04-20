今年才快過3分之1　本土確診「累計15217例」！新北破5千例分佈曝

▲從1月1日統計今，已有1.5萬人確診。（點擊圖可放大／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（20）日本土新增2386例，衝破2千例，個案分佈全台21縣市，新北市單日確診飆升822例，為各縣市最多，累計5071例。疾管署「本土病例地圖分布」顯示，從1月1日統計今，累計共有15,217人染疫。指揮官陳時中坦言，預計近期疫情會有大規模展開，「月底有可能破萬例」。

根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」，從1月1日統計今，新北市確診已破5千例，累積5071例確診，為全台最嚴重的縣市，依序為台北市2466例，桃園市2311例，基隆市1296例。從1月1日統計今，全台累計共有15,217人染疫，不過，光是4月份就有14,344人確診。

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▲陳時中直言，月底就有可能單日破萬例。（圖／指揮中心提供）

台灣本土疫情在4月初開始爆發，已經連日單日破千例，今天首度單日破兩千例，引發外界關注。有醫師分析台灣感染曲線，目前是在壓制的狀態，像是過去各國指數型上升還沒到。

陳時中也直言，當然不希望到那麼高，但也在相關藥物做準備，疫情會怎麼要走，也要繼續看，香港、紐澳、韓國都有不同經驗，會參考情況做好準備。至於何時單日破萬例，他也坦言「月底就有可能了吧！」再次提醒民眾，外出應謹慎把口罩戴好、社交距離保持好。

深咖啡色縣市（>706人）有6：

新北市5071例

台北市2466例

桃園市2311例

基隆市1296例

高雄市950例

花蓮縣790例



次深褐色（200至705人）有5：

宜蘭縣448例

台中市393例

新竹縣324例

台南市269例

屏東縣211例





橘色縣市（61至199人）有5：



新竹市186例

台東縣105例

彰化縣96例

苗栗縣92例

雲林縣64例

淡橙色縣市（4至60人）有3：

嘉義縣59例

南投縣44例

嘉義市28例



黃色縣市（0至3人）有3：

金門縣6例

連江縣5例

澎湖縣3例