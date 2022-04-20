結婚前1周新郎失蹤！她哭求婚顧「保留訂金」　半年後結局超展開

▲婚顧業者分享自己遇到的神奇案例。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

圖文／CTWANT

婚顧業者Vivi在節目《新聞挖挖哇》中分享一則故事，她稱自己曾遇過一對新人前來預約婚禮服務，但新郎只有第一次的時候和新娘一起來，此後便只剩下準新娘一人忙進忙出。豈料，就在婚禮前兩週，準新娘突然要求業者暫緩籌備，因為自己找到不到新郎。Vivi表示，當時這場婚禮押金就這樣扣在店內長達半年，原本以為會不了了之，沒想到該名新娘竟帶著不同的對象前來店裡，最後才終於成功辦完婚禮。

從事婚顧行業的Vivi在節目中分享一對新人的故事表示，當時有一對新人前來店裡談婚禮相關事宜，過程中皆很順遂，新人也決定付訂金請業者進行規劃；Vivi表示，平常店裡會請客人使用轉帳的方式處理，但當天該名準新郎稱自己身上剛好有現金，因此打算付現以節省手續費。

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Vivi說道，店內隨後便著手開始規劃婚禮流程，然而，一直到婚禮前一個月，期間皆只有準新娘和他們接觸討論，準新郎則一直不見人影。一直到婚禮前一、兩週，準新娘突然致電他們表明希望暫緩婚禮籌備，隨後哭著說出原因，「她就開始哭，她說怎麼辦？她找不到她老公。她已經連續好幾天都找不到他。」

Vivi表示，就在婚禮前一週，他們再度詢問新娘是否如期舉行婚禮，新娘則難過表示要暫時取消，接著詢問訂金該如何處理。Vivi當時坦言，因為已經臨近婚期，所需服務幾乎都已經完成，訂金無法退還，準新娘便無奈表示，希望業者能先替自己保留訂金，待她確認婚期，Vivi當時也同意以延期方式處理。

就在Vivi和同事以為事情會不了了之時，過了半年該名準新娘又打電話來，表示自己會帶另一名新郎前去店裡商討結婚事宜，希望Vivi和其他人幫忙保密此前的事情，「她要我們假裝她是第一次來，不能讓現在的老公知道，她其實是之前已經論及婚嫁。」

來賓們聽完後故事後，對新娘能在半年內就找到另一個人選結婚感到十分神奇；主持人鄭弘儀也模仿業者口吻打趣，「通常我們有提供這種服務，但要加價十萬。」一席話惹得在場眾人紛紛笑出聲。

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