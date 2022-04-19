「超正單親媽媽」狂約300人！4個月爽撈4600萬：讓孩子喊你爸

▲中國警方破獲一個詐騙集團。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

中國警方破獲一個以婚戀交友為名的詐騙集團，抓獲62人，這群人冒充單親媽媽狂撩網友，內容都是複製貼上，等到培養出感情後，再以孩子、自己過生日為由，誘騙對方幫忙買禮物，半年內共有300多人上當，金額高達上千萬人民幣。

綜合陸媒報導，該詐騙集團的人設、話術、流程都一模一樣，首先會告知對方自己是單親媽媽，再透過朋友圈有意無意透露自己的生活細節，其中很多照片是正妹美照，很多男性看到年輕漂亮的單親媽媽，就因此放鬆警惕，殊不知已經踏進對方的圈套。

詐騙集團會以孩子要過生日為由，騙取一次禮物，隨後再以「禮物已收到」、「孩子很喜歡」、「見面就讓孩子喊你爸爸」等話術，讓受害人在自己想像的戀愛關係中迷失，對感情越陷越深，投入的金錢也越來越多。

▲集團不到半年詐騙超過300人。（圖／翻攝自微博）

據悉，該詐騙集團短短4個月成功騙取300多名受害者，金額高達1000多萬人民幣（約4600萬新台幣），數目讓人瞠目結舌。目前警方已抓獲62名嫌犯， 當下有人正用電腦同時和20多名受害人聊天，但對方卻不認為這樣有什麼不對。最後，提醒網路交往要謹慎，尤其涉及金錢更要小心，不要受騙上當。

消息曝光後，網友紛紛留言，「做這種工作的人良心不會痛嗎」、「這“公司”規模不小啊」、「都這麼年輕的，幹點啥不好」、「現在離婚帶個娃的都這麼搶手了」、「這種情況不是第一次了」。

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