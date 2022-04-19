坐月子只給泡麵+嗆打小孩！人妻宣戰婆婆小姑：氣到妳進棺材

▲婆婆愛在背後說壞話，小姑揚言要打她小孩，讓女子忍無可忍。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

婆媳相處已經令人頭痛，若再加上小姑來攪局，肯定是一場惡夢。人妻抱怨，婆婆說要幫她坐月子，結果讓她餓肚子、吃泡麵，還常常跟小姑們講她的壞話，搬出去後，小姑更揚言要打她的小孩，讓她非常不爽，忍不住向婆家宣戰，大家就來試試看。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，真的沒遇過這麼缺德的婆婆還有小姑們，懷孕期間完全不聞不問，說要幫忙坐月子也沒有，「當初講得很好聽，說會幫我坐（月子），坐（月子）個雞毛鳥毛，放我在那邊餓，不然就煮泡麵給我。」不僅如此，全家人還在家裡抽菸，讓她很崩潰。

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人妻透露，剛嫁進來的時候，因為婆婆女兒、乾女兒也很多，所以承諾她會把她當女兒看，結果只會每天跟小姑們抱怨「媳婦挖兒子的錢」之類的；人妻痛罵，「我老公真的可憐，上有妳這種缺德媽，下有2個缺德妹。」

後來她不忍了決定搬出去，沒想到某次孩子回來居然說，「 姑姑說再看到我回去就要打我。」她聽完後氣炸，到底毒姑有什麼資格打她的小孩，自己小孩都教不好了，還管到別人。所幸老公是神隊友，有問題都會挺她，畢竟出事都是她拿錢出來幫老公的。

人妻向婆婆、小姑們宣戰，「妳們這些缺德的38臭婆娘，我拿錢出來把事情處理掉的時候，妳們怎麼不會出聲？我花老公的錢都是小錢，我幫他處理事情的那幾十萬，妳們怎麼不心疼？妳們會老我會大，大家就來試試看，另外是尊重妳是長輩才沒回嘴，不然我真的怕哪天我回嘴了，妳被我氣到進醫院或進棺材。」

貼文一出，許多人紛紛留言「這款惡婆毒菇（姑）很多啊」、「千萬不要相信巫婆會幫忙坐月子，別人的女兒總是死不完」、「吃泡麵太扯，一定會轉嫁到某個女兒身上的」、「敢與公婆毒菇（姑）一起住，真是勇敢」。

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