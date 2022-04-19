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慶生「嚇到恐慌症發作」遭解雇！他怒告無良公司...獲賠1300萬

▲澳洲一名女子長期頭痛，檢查後發現竟是「充滿絛蟲的腫囊」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名患有恐慌症的員工，因生日派對上的「不當行為」遭到公司開除。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

美國肯塔基州（Kentucky）一名患有「恐慌症」的男子曾告知主管，千萬不要幫自己舉辦生日派對，否則他將會因壓力導致恐慌症發作，但公司事後仍替他舉辦驚喜派對，導致男子病情發作，且男子還因為在派對上的不當行為，遭到公司開除。男子事後將公司告上法院，並獲得45萬美元（約新台幣1,315萬元）的賠償。

綜合外媒報導，曾在醫療研究機構「重力診斷」（Gravity Diagnostics）工作的凱文（Kevin Berling），入職時曾告知部門經理自己患有恐慌症，不要替他準備任何驚喜與慶生，怎料公司仍在2019年8月替他舉辦驚喜生日趴，導致凱文因「看見休息室擠滿慶祝人潮」而誘發恐慌症，當下他立刻跑回車上並傳訊再次告知經理自己的病情，但沒有得到對方重視。

豈料，凱文隔天就因派對上的陰沉行為被2名上司召去質問，上司還指責他「偷走其他同事的快樂」，再度讓凱文的恐慌症發作並當場命令上司安靜，而凱文也因此遭到公司開除。認為自己遭到歧視與不公平對待的凱文，於事發1個月後提出「殘疾歧視訴訟」。凱文的委任律師指出，重力診斷以凱文的恐慌症「很危險」為由將他開除，卻未提出任何暴力證據，且該公司因疫情而市值狂飆、讓部分員工加薪50％的同時，卻選擇將凱文解雇，讓他失去可觀的收入。

重力診斷則反駁，凱文是因派對上的不當行為而被辭退，創辦人茱莉（Julie Brazil）更聲稱凱文「違反職場暴力政策」並讓「上司害怕受到身體傷害」，強調「開除凱文是正確的決定」。不過，陪審團一致認為重力診斷應賠償凱文15萬美元薪資及相關福利，並須額外賠償30萬美元。對此，重力診斷的委任律師則表示考慮提出上訴。

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