「寶寶丟著就好」！婆婆逼包辦家事　苦媳崩潰看精神科遭酸：妳家遺傳

▲人妻控訴婆婆故意找碴，逼得她身心出狀況。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

婆媳相處一直是難解的問題，尤其在育兒方面，更是把2個女人間的矛盾推到頂峰。一名女網友抱怨，自己生完第一胎後，婆婆就說「不會走路的寶寶餵飽、換乾淨，丟在嬰兒車就好，要哭就給她哭」，要自己趕緊做家事，若是稍微休息，對方就開始發飆，甚至嗆她「要走趕緊走」，讓她身心飽受折磨，到精神科就醫。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，從孩子4個月大開始，婆婆就說「不會走路的寶寶餵飽、換乾淨，丟在嬰兒車就好，要哭就給她哭，要睡就給她睡，趕緊幹活。」自己每天忙著煮飯、擦地板、洗廁所，還得抽空照顧孩子，「中午帶孩子休息一下，下午下樓婆婆就開始發飆、找碴、摔東西。」

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人妻無奈表示，有時全家人在客廳看電視，她只是稍微停留說句話，婆婆就大罵「太閒是嗎？在這裡聊天，孩子不去弄好，那麼多事情不去做」，甚至狠嗆「誰誰家大陸老婆跑了，妳放心，我孫女有阿嬤阿公，姑姑爸爸，不差妳，妳要走趕緊走」，氣得自己乾脆離家出走回娘家，後來實在捨不得孩子，才妥協回家。

女網友提到，「回來後一段時間身體出狀況了，月經四、五個月不來，去看醫生後來轉精神科，看心理醫生。看完醫生回到家，婆婆用不屑與嘲笑的語氣說：『精神問題，妳阿嬤正常嗎？妳家有遺傳？』」；更誇張的是，人妻後來生了第二胎，婆婆竟冷笑道「又生個女的，我要不是不甘我兒子，妳算什麼」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「好恐怖的婆婆，真的堪比活在地獄」、「錄音錄影提告了啊。還跟他客氣」、「這種婆婆…妳辛苦了，對自己好一點」、「這是言語家暴了，真的該錄影、錄音存證，以後關於監護權應該就會比較好處理」、「遇到這種瘋女人，比她更瘋就好了，辛苦你了」、「這種人真的不用忍」。

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