海量檢體幕後有著看不見的堅持　天光與夜幕中的醫檢師背影

▲能夠喘口氣坐在檢驗科門外吃完便當，是第二波疫情以來少有的小確幸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣第2波疫情爆發以來，衛福部台東醫院負責PCR的醫檢師輪番上陣日夜顛倒，成為疫情中讓人最不捨的一群；「走出醫院大門，都凌晨了！」衛福部台東醫院的醫檢師謝光華這樣形容。

部東醫院從4/6日全台疫情升溫開始至今，檢驗了超過1500支檢體，檢驗科PCR團隊共15人日夜不停的上機萃取，在終於完成當天所有檢體步出醫院的時候，有人看見天光有人看見夜幕；謝光華在這波疫情爆發第1天就交代小孩，家人的衣物要再次分開處理，在家的人務必要在晚上9點前洗完衣物，他到家的第一件事就脫掉制服單獨清洗，洗完之後再用稀釋的漂白水消毒1次洗衣筒；謝光華的太太賴小婷也是台東基督教醫院的醫檢師，兩人商量好錯開排班，讓小孩有人接送照顧，面對排山倒海而來的檢體，這個醫檢家庭承受的壓力無人能比。「太太比較辛苦啦真的」，愛家的男人心疼太太，但他看不見自己在防護面罩下的雙眼已經布滿血絲。

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部東另1位醫檢師郭怡君經常和謝光華搭檔，當謝在生物安全櫃前萃取檢體之後，郭接手上機PCR檢測；愛笑的郭怡君經常抱怨便當和她是世仇，看得見卻吃不到，對她來說，偶爾能在檢驗科外的走道上安穩地把一個便當吃完是人生最幸福的事，更多時候是便當捧在手上扒不到幾口電話又響，半個便當永遠被留在辦公室的小桌子上，飯冷菜涼。

「看不到我們不要緊，我們是疫情中的眼睛，讓病毒一一現形！」部東的醫檢師們這樣形容。