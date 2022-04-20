屆滿建站百年！「台東舊站±百年」活動開跑

▲「台東舊站±百年」建站百年活動20日起至30日為止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市中心區的舊火車站在今年4月20日屆滿建站百年，台東縣政府在舊站特區舉辦「台東舊站±百年」系列活動，從今(20)日起至30日舉辦展覽、講座、走讀及表演等。

台東縣政府於台東機關車庫舉辦「台東舊站百年」記者會，縣長饒慶鈴及所有與會貴賓由台東轉運站旁舊站剪票口報到入場，報到時發給每人象徵穿越時空的車票，由台東站老站長高銘光剪票入場，有跨越時空的感覺。饒慶鈴提到，台東舊火車站啟用於1922年4月20日，原為「台東驛」，自2001年廢站後歷經多次整修，保留舊有鐵道，串連鐵花村音樂市集、波浪屋等成為「鐵花新聚落」，成為遊客必訪景點，縣府也積極提升周邊環境品質，包含台東之眼景觀改善、台東機關車庫整修工程、拆除舊台東分局增設停車空間，並將與台東大學合作打造兒童運動公園。

文化處說明，這次活動集結2大主題展覽，在甫修繕完畢的機關車庫展出「1922台東驛百年記憶」，透過聲音與靜態展示回顧台東驛的百年歷程；從1922年台東驛的成立，梳理東部鐵道史、台東市街發展風貌、舊站過往風華，並募集了多位民眾的共同口述記憶；走出機關庫外尋著舊時鐵軌紋理感受「2122舊站未來現場」，跟隨在舊站特區中的6組鮮明藝術裝置，遙想台東能再百年延續的生活，感受這裡的日常風格，來場與未來臺東的互動。

除了連續11天的2大靜態展示外，4月23日、24日、30日的周末時段，將由在地展演團隊台東劇團企劃1場「擲地有聲」聯合講座、2場「行鐵支路」走讀導覽，以及「台東站，到了」2場環境劇場表演活動。此次活動與超過50間舊站特區周邊店家和攤商串連，4月20日至30日的活動期間，民眾至貼有「台東舊站±百年 響應店家」海報之店家與市集攤位消費，滿額即可獲得兌換卷，持兌換卷可至機關庫展覽會場免費兌換台東舊站百年活動紀念提袋！數量有限、機會難得。