TTPush攜手在地店家響應T餐計畫　成為黑暗中亮光一起終結飢餓

▲TTPush×快一點×iDoo招商說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

終結貧窮、消除飢餓，TTPush透過公益性活動給予社會實質幫助，號召台東在地各業者共同響應T餐計畫，邀請商家提供弱勢群體免費餐點或各種形式之商品、服務，並搭配快一點智慧餐飲零售平台及iDoo愛點餐，提供店家便利好用的營業工具，邀請台東在地商家一同響應計畫、共享好康優惠。

由台東縣政府推出的縣政推播APP「TTPush」擁有超過10萬名會員，透過發放台東金幣的形式，讓會員在接收縣府消息的同時體驗收集金幣的樂趣，台東金幣可於TTPush特約店家進行消費折抵，替商家帶來客源，創造營收並增加曝光，達到循環經濟的效果。此次活動結合「快一點智慧餐飲零售平台」，提供「熊好印」雙平台出單機，可串接雙外送平台foodpanda及Uber Eats、快一點線上點餐、POS等系統，讓店家整合訊息管道，一台出單機即可印出多平台訂單。而「iDoo愛點餐」則是市場唯一減法POS系統，透過精簡的介面與功能，幫助店家進行點餐、記帳等營運工作。

TTPush今(111)年首場招商說明會已於4/19(二)舉行，透過線上會議向台東在地商家介紹全新功能以及即將推行的T餐計畫，此計畫概念源自於聯合國宣布的永續發展目標（SDGs），透過消除飢餓、健康與福祉等17個目標。TTPush也一起跟進，發起T餐計畫希望邀請商家一起成為黑暗中的亮光。透過簡單的步驟，民眾只要選擇店家後即可使用金幣捐贈餐點，參與店家即會響應計畫提供餐點免費索取，而民眾捐贈之金幣將以店家之名義捐贈給社福機構，進而幫助更多有需要的人，讓愛心加倍，邀請有相同理念的在地商家共同響應，創造更美好的社會。