華視新聞出包「共軍導彈擊中」　NCC收到7民眾檢舉，最重罰200萬

▲華視新聞20日誤報「新北市被導彈擊中」，NCC表示下午將派員前往行政調查（示意圖／翻攝自臉書／華視新聞）

記者陳世昌／台北報導

華視新聞20日一早突然出現快訊「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等訊息，華視對此表示為誤植並道歉。NCC(通傳會)表示，已於下午前往華視新聞部現場進行行政檢查，NCC同時也收到7位民眾檢舉，將依程序處理，最高可罰新台幣200萬元。



對於清晨誤植新聞，華視稍早道歉：「稍早快訊內容是昨日為新北消防局錄製的防災影片，今日因路徑設定錯誤，誤植昨日影片內容，請民眾不需恐慌！特此澄清、道歉！」



NCC發言人翁柏宗表示，已收到7位民眾提出檢舉，將依程序送請外部審議委員會處理，並請華視經營團隊到NCC說明，再由委員會做出是否核處的決議。

▲華視主播第一時間向觀眾道歉。（圖／翻攝自臉書／華視）

翁表示，華視的情況涉嫌違反《廣電法》第21條第一項第3款「妨害公共秩序或善良風俗」，依據《廣電法》第43條可處罰新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰鍰。

NCC同時已在20日下午指派內容事務處、基礎設施處、法務處前往華視進行行政檢查，希望了解現場情況，以釐清事實真相。

翁指出，新聞訊息處理流程的內控機制，當日事應當日即處理完畢，顯示內控流程有問題，有改善空間。

