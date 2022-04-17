Google Pixel 6手機傳新災情！　用戶怒控來電頻遭「自動拒接」

▲Google Pixel 6出現自動拒接電話的問題。（圖／取自9to5google）

記者吳康瑋／綜合報導

Google旗下的Pixel 6系列手機，繼日前傳出的Wi-fi連結異常的問題後，再度傳出新的Bug災情，外媒PhoneArena 報導指出，接獲Pixel 6、Pixel 6 Pro 用戶指稱，自己的手機不僅自動拒絕來電，且在自行掛斷後，也毫無顯示有未接來電，用戶們直到查看手機歷史紀錄，才看到有未接的來電紀錄。

據了解，Google的手機用戶不管是否使用Pixel 6、Pixel 6 Pro 機型，都曾或多或少的遇到過類似的問題，而有部分用戶提出看法，認為有可能是過去設定過「零打擾」的排程功能，導致系統直接認定這些來電為須屏蔽的通知。

有網友建議遇到這種狀況的用戶們，可以試著先進入手機設定選單，並搜尋至「通知」選項內的「零打擾」功能介面，點選進入後，再找到「排程」時間表，直接以手動的方式，將其勾選為取消，以此作為目前暫時應變的解法。

不過，也仍有使用Pixel 6 手機的用戶指出，自己即使已在關閉零打擾功能的狀況下，仍會出現自動掛斷來電的狀況，而且不論重新開機，還是恢復原廠設定，都還是不斷的遇到該狀況，感到相當崩潰。

對此，Google尚未對該問題做出回應，也仍未有確切調查顯示為何緣故造成手機自動拒接來電，而外媒則推估認為該狀況很可能是與Google 原生電話應用App相關，建議用戶可更新電話應用App 至最新版本的狀態，並關注Google 官方對該問題的更新檔的發布消息。