輝瑞兒童疫苗「快能簽約了」？PTT秒挖1年半前報紙頭條狠打臉

▲原PO貼出1年半前的報紙問卦。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

近期「兒童新冠疫苗」議題備受關注，指揮官陳時中日前坦言，採購合約草案送出2個月，仍有些小問題無法談妥，不過，近2日談判有很多進展，輝瑞兒童疫苗合約簽訂已到最後階段，只要釐清細節、確認文字後就能簽，也讓外界解讀成快買到了。不過，就有人翻出1年半前的報紙，對這次的說法抱持懷疑態度。

有網友20日上午在PTT的Gossiping板上問卦，「『輝瑞疫苗 我們也買到了』是造謠嗎？」文中貼出自由時報2020年12月15日的報紙，當天頭版可見斗大的標題「輝瑞疫苗 我們也買到了」，底下附標則是「機艙加裝液態氮冷藏設備 隨時出發運載」，這件事對於當時疫苗荒的台灣來說，絕對是一劑超強的強心針。

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過了大約5個月後（2021年5月），立委葉毓蘭就在臉書發文，貼出同樣的報紙頭版截圖，發起hashtag「#大家來找失蹤的疫苗」，質問「輝瑞疫苗到底在哪裡？」文中直批，「過了半年，這些疫苗到底在哪裡？當初自由時報是不是散佈假消息？衛服部及有關機關查辦了嗎？」

之後，直到2022年1月，第一批輝瑞BNT疫苗才首先抵台，還是郭台銘買到的疫苗，讓原PO忍不住開酸，「可是後來我們知道根本沒買到，是隔了大半年才被捐贈的，這樣算不算是造謠啊？」吸引底下網友也紛紛嘲諷，「買了但是沒到貨喔」、「不會自立自強自己買喔？在那叫什麼」、「隨時出發又不代表起飛了」、「沒說什麼時候來啊！」

不過，律師林智群18日就在臉書表示，買疫苗真的不是簡單的事，「如果是兩個人，買東西就會簡單，因為只有1個法律關係要處理；三個人是3個法律關係要處理」，而今天要面對的，是「四方（台灣、輝瑞、BNT、上海復星）合約」，「有6段法律關係要處理，還是跨多國的合約，那法律關係就會複雜到靠杯！」

他也指出，德國BNT公司本身其實沒有製造兒童疫苗，兒童疫苗是美國輝瑞公司製造的，所以台灣無法直接跟BNT公司購買，就產生了一個四方律師團隊工作好幾個都無法解決的問題，「結果就是台灣要買兒童疫苗，必須把輝瑞拉進來談判，但上海復星並沒有美國輝瑞兒童疫苗的代理權，美國輝瑞兒童疫苗的販賣區域又排除了大中華地區」，完全可以理解難度有多高，「絕對不是談價格而已，還涉及到交叉授權。」