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兒童疫苗「輝瑞vs.莫德納」？最新保護力數據曝　醫：副作用差不多

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▲醫師指出，無論是輝瑞或莫德納，產生嚴重不良反應的比例都極低。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

ACIP專家會議今（20日）將討論兒童施打莫德納疫苗期程，許多家長擔憂莫德納副作用，希望能新增BNT疫苗選項。針對家長憂心，台大公衛學院醫師許辰陽也公布歐洲藥品管理局（EMA）最新資料，指出施打輝瑞及莫德納疫苗後，嚴重不良反應的比例皆極低，「大部分都不需要特別治療。」

許辰陽今在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中分享新冠肺炎兒童疫苗效益及不良反應。根據資料顯示，兒童即使只施打一劑莫德納疫苗，也可達到62%預防無症狀感染效益、及74%有症狀感染效益；若施打第二劑，無論無症狀或有症狀感染效益，皆可達7成以上。許辰陽認為，這樣的結果在Omicron時代，可看出莫德納疫苗的展望性。

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至於家長擔憂的不良反應部分，資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有8成的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」

許辰洋醫師指出，須由醫師開立退燒藥等醫療協助行為，在報告中被歸類為全身嚴重不良反應，「任何一個全身嚴重不良反應約在15%以下；會影響到日常生活作息，如發燒、疲勞等，大概佔5%」。此外，局部嚴重不良反應約為4%，症狀包括疼痛、紅斑、腫脹等。　

▲許辰陽提出最新疫苗施打數據。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲兒童施打莫德納疫苗之不良反應。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）※點圖放大

BNT部分，根據輝瑞疫苗施打報告顯示，5～11歲兒童施打疫苗後，在「因感染而預防急診就醫」方面，對所有病毒株而言可降低46%、Omicron則可降低51%；預防發生住院的效益也達68%。

許辰陽指出，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。

數據也顯示，800萬名兒童在接種輝瑞疫苗後，有4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，心肌炎發生率每10萬人中僅0.1375人，極為罕見，且大部分都可得到良好照顧。

▲許辰陽提出最新疫苗施打數據。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲施打輝瑞疫苗之不良反應。※點圖放大

許辰陽再度強調，莫德納及跟輝瑞的不良反應，大部分都不需特別治療，局部處理後幾乎都會消退。施打輝瑞疫苗後引發心肌炎的比例極低，且莫德納的數據報告也顯示，尚未有心肌炎的狀況發生。

公衛專家陳秀熙則指出，雖然兒童感染多為輕症，但仍有重症可能，「疫苗施打確實有效益，若能接受副作用，從族群觀點來看，政策上保護兒童感染也有不同意義。」

陳秀熙認為，任何一個疫苗政策，無論支持或反對，在選擇上都可做提前部署，讓家長和醫療人員做出更好的決策。同時他也建議，可先把高危險族群打完，再打低危險族群，若家長對疫苗有疑慮，可和臨床醫師討論再做決定。

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