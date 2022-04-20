2歲童重症亡！醫曝香港最新研究：兒童感染BA.2死因「多為腦炎」

▲香港最新研究顯示，兒童感染Omicron BA.2死因多為腦炎。（圖／路透）

記者楊晏琳／綜合報導

新北2歲重症兒童昨不幸因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎逝世。今有醫師提出香港最新研究，數據顯示，香港5歲以下兒童染疫死亡的案例裡，4名中就有2例死於腦炎引起的神經系統併發症。

胸腔重症醫師蘇一峰今在臉書分享香港最新研究，該研究調查香港兒童感染SARS-CoV-2 Omicron BA.2 的疾病嚴重程度。研究期間為 2022年2月5日至28日住院的11歲或以下兒童，由於香港於2022年1月中旬開始為5至11歲兒童接種疫苗，研究期間的兒童大部分缺乏疫苗的免疫力。

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研究期間，有1147名兒童因Omicron感染住院，其中80.21%年齡在5歲以下，有4名兒童死於COVID-19。蘇一峰說明，其中有2名兒童死因為腦炎引起的神經系統併發症，1147名兒童中有171名住院兒童出現神經系統併發症，最常見的是熱痙攣，發生率為11.6%。

蘇一峰總結，與過去22個月COVID-19其他病毒株相比，SARS-CoV-2 Omicron BA.2感染會導致更多兒童住院。而中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學則表示，任何進入人體的病毒，皆可能入侵腦部變成嚴重急性腦炎，「原因在於幼童的血腦障壁不夠緊密，病毒有機會順著血流進入腦部。」