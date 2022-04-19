首例重症童不治！王浩宇「見1風向」笑了：2歲能打疫苗？

▲桃園前市議員王浩宇。（資料照／記者吳世龍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北2歲童確診後突發重症，經6天搶救，昨深夜不幸離世，這起憾事引起國人高度關注，各界也爭論不休。桃園前市議員王浩宇稍早發文，看到網上許多風向，質疑為何不早一點有兒童疫苗，讓他不禁吐槽，「2歲是可以打疫苗齁？」

新北市2歲童16日確診，由於年紀尚小並未接種疫苗，出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器。藥物則用上類固醇、免疫調節劑、無慢性病史。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網上不少質疑聲浪，不乏延誤就醫、未施打疫苗等。稍早，王浩宇在臉書直指，看到有網友開始要指揮官陳時中負責，表示「如果當初有兒童疫苗，就不會死了。」然而，目前施打疫苗最低年齡限制為6歲，讓他忍不住反問，「2歲是可以打疫苗齁？」

另外，市長侯友宜今早則語帶哽咽表示，男童已於昨天半夜離世，「我們盡力了，很自責。」至於延誤就醫爭議，侯友宜說，相關規範限制應快速調整，明天中央會召開兒科專家會議重新擬定方向。

►BNT、莫德納「哪個適合小朋友？」 前台大醫曝：各有1問題

►2歲童重症嚇壞家長！醫警告1現象「就該小心」：意識不清很嚴重了

►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理 婆媽讚爆

