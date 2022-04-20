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「有疫苗還是要考慮讓孩子打」　李秉穎：不知大家為何討厭莫德納？

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎今早接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到近期2歲童染疫後死亡的情況。他直言，其實先前就曾提過，只要有一例兒童因疫情死亡就會造成很大的震撼，因為所有的孩子都是寶貝。醫師也說，有兒童疫苗還是要考慮打，更反問「沒有數據說莫德納不好，不知道大家為何討厭莫德納？」

新北市一名2歲童染疫離世，引發各界震撼。同是台大兒童醫院小兒科醫師的ACIP召集人李秉穎提到，其實孩子出現腦炎症狀，也意味著病毒對於腦部造成很大的破壞，國外的研究報告也顯示，小朋友的案例確實較多，因為免疫系統較弱，容易引起擴散等。但是否打了疫苗這樣的情況比較不會發生？他則表示「當然是這樣。」

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李秉穎接著表示，先前沒給孩童打疫苗是因為一直沒有授權，且未滿12歲的小朋友沒有可以使用的疫苗，而全世界的5至11歲孩子接種情況也不高，有些國家考量到不良反應問題，因此各國的決策及想法都不同。但醫師強調，重點是，所有的兒童都是我們的寶貝，先前也說過，只要有一例疫情死亡就會造成震撼，加上未來還可能會出現2例、甚至3例。

李秉穎認為，「有疫苗還是要考慮打」，現在許多人在討論食藥署通過EUA莫德納與輝瑞差異，但醫師指出，沒有什麼數據指出莫德納不好，他更反問「不知道大家為何討厭莫德納？」莫德納與輝瑞劑量差異是擔心小朋友打了不良反應較大，但也不會預期有特別好的保護效果。

李秉穎強調，很多的事情一定是要考慮利弊，尤其是弊會影響到生命安全時的衡量。醫師再次提醒，兒童跟長者會是社區流行後的防疫重點，即便兒童重症低，但個案數一變多，特別專責兒童病房是否足夠收治都是很重要的指標。

至於兒童疫苗的施打時程，ACIP今天將會開會討論。李秉穎指出，同樣是先以兩劑疫苗、間隔28天為主，第三劑有待後續探討。

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