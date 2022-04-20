控男佛友偷「限量香奈兒包」　許純美吃上誣告罪...不起訴理由曝

▲許純美遭佛友提告誣告罪，士林地檢署偵結將許純美予以不起訴。（資料圖／記者季相儒攝）

記者黃宥寧／台北報導

淡出演藝圈專心學佛的資深藝人許純美，遭廖姓男佛友指控，獨自前往許純美家談論佛法，卻遭誣陷偷走香奈兒包、現金8000元等共18萬280元的物品，全案經檢方勘驗影片，發現無法確認是失竊包，將廖男予以不起訴，獲不起訴的廖男對許反控誣告罪。士林地檢署認，許純美前案有經過查證，非故意捏造，實難遽以誣告罪論處，給予不起訴處分。

全案起源於去年5月間，44歲廖姓男子到許純美（64歲）位在士林住家應徵司機，未獲錄取後，期間仍多次到許純美家談論佛法。同年6月29日晚間10時許，廖男又獨自前往許純美家談論佛法，但許懷疑廖男利用前幾次來家裡時，趁她上洗手間將限量價值15萬藍色CHANEL包、Gucci錢包等價值18萬餘元物品偷走。

許純美指訴，案發前廖男曾向她借2000元，但當時因為香奈兒包放的位置太高，所以有請廖男幫忙拿下來，因此廖男知道手提包擺放位置，且經調閱監視器發現廖男離開時，手提白色袋子內有藍色的東西，因此更加確定就是廖男偷走她的東西。

同年7月2日她打電話給廖男，要求將包包還給她，但廖男僅願意還錢或另外買別的香奈兒包；2天後，許純美叫林姓管家以LINE傳訊息要求廖男還香奈兒包，廖男卻否認有拿取，並表示自己被冤枉，許純美憤而提告竊盜。

▲廖男應徵許純美司機未錄取後，時常到許純美家談論佛法。（資料圖／記者季相儒攝）

偵查時廖男堅決否認自己有竊盜犯行，辯稱他確實有到許純美家且在房間內談論佛法，1樓社區監視器錄到他離開時左手所持白色塑膠袋內，並沒有放許純美的藍色香奈兒包，至於畫面看起來為何是藍色，應該是攝影機光線問題，且許純美在事後3、4天曾打電話問「香奈兒包包不見了怎麼辦？」也沒有問他有沒有拿走，況且許家還有1個管家、1個外勞及臥病在床的父母，家中同住的人應該都有嫌疑。

檢方勘驗監視器發現，除了廖男提的白色塑膠袋外，畫面中保全的白色襯衫跟後方人行道，都呈現藍色的色調，尚難排除是監視器角度及光線所導致，且白色塑膠袋錦能模糊辨認內有藍色物品，至於是否是失竊香奈兒包，尚非無疑，本案無目擊證人、扣押贓物及其他客觀事證足認廖男有竊盜事實，也無積極證據可證明，依罪嫌不足予以不起訴。

獲不起訴的廖男反告許純美誣告，檢方認許純美當初提告，並非憑空捏，是出於單純的合理懷疑有犯罪可能，因此將許純美予以不起訴。